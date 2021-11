Broncano desvela en 'La Resistencia' la película que nunca ha visto: "La odio a muerte"

La actriz Marta Nieto fue la invitada de este martes en La Resistencia, donde presentó su última película, Tres, un drama fantástico cuyo preestreno tuvo lugar el mes pasado en el Festival de Sitges.

La murciana comentó con Broncano algunas curiosidades del filme o que habían coincidido en el festival, donde el presentador conoció al hijo de la intérprete: "Me cayó muy bien, pero prácticamente es checheno, le encantan las armas, es un niño soldado", afirmó el conductor del programa.

El niño soldado de @nietomarta



El futuro pinta regu, igual toca que los niños se familiaricen con nuevos juguetes.

Es broma, no os rayéis



"Tenemos que hablar de Chechenia: ¿Te gusta?", le preguntó Broncano, a lo que Nieto le contestó: "No lo sé, me recuerda a Regreso al futuro porque eran los que perseguían a Doc".

Entonces el presentador sorprendió a su invitada cuando afirmó: "Es que no he visto esa película, la odio. De la chapa que me da todo el mundo para que la vea ya no quiero verla".

"¿No?", exclamó sorprendida la actriz. "La odio a muerte y no la voy a ver nunca", le contestó el presentador. Nieto añadió: "No la veas nunca jamás". Pero Broncano insistió con su odio por la exitosa película de los 80.

"El actor me cae mal, no me acuerdo como se llama –Michael J. Fox-, le odio a muerte, que no le pille...", reconoció el conductor del espacio de Movistar, dejando sin palabras a su invitada y el público. "¿Y salían chechenos ahí?", le preguntó a Nieto intrigado, que le contestó para concluir: "Sí, eran los malos".