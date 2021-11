Anna, decepcionada con su cita en 'First Dates': "Sergio me ha mirado más el pecho que la cara, pero me suele pasar"

"Cuando era pequeñita decía que cuando fuera mayor quería casarme, tener dos niñas... ya las tengo, pero el padre nos abandonó, no sé lo que es casarse y, como soy una romántica empedernida, me ha faltado mi día vestida de blanco", afirmó Anna en su presentación en First dates este martes.

La barcelonesa le explicó a Carlos Sobera que estaba estudiando un Máster en Sexología, y el presentador se interesó en la temática: "¿Qué se aprende ahí?". Anna le contestó que "terapia de pareja, tanto afectivos como sexuales".

Su cita fue Sergio, un apasionado del sexo: "Es mi gran pasión, me gusta, me encanta". Nada más ver a su cita exclamó: "¡Qué guapa!", pero mientras no quitó ojo a Lidia Torrent: "Que equipo... ¡Hay Lidia!".

Lidia Torrent, en ‘First Dates’. MEDIASET

"Me gustan altas, tipo azafatas. Como los maniquís de Mango, pero con un poco más de pecho, como Anna, que iba muy bien dotada...", comentó sobre sus gustos y la barcelonesa.

Pero ella se sintió decepcionada al ver la actitud de Sergio: "Le he preguntado de donde era y él estaba embobado mirando a las camareras, diciéndole a Lidia que era muy guapa...".

¿Algo que NO hay que hacer en una primera cita? 🤔



Esto 👇😅 #FirstDates2N https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/1o4CVemhCT — First Dates (@firstdates_tv) November 2, 2021

"Creo me ha mirado más las tetas que la cara, que me suele pasar, pero en un sitio así esperaba a alguien que me intentara conocer a mí, no a mi cuerpo", reconoció Anna tras ver la actitud de su pareja de la noche.

Ambos pasaron a la mesa para cenar y conocerse un poco más, pero como era de esperar, la velada giró en torno al mismo tema, el sexo, dada la obsesión de Sergio y los estudios de la barcelonesa.

Al final, Sergio aseguró que "me gustaría tener una segunda cita con ella porque es una chica muy maja, atractiva, divertida y se merece un sí". Anna, por su parte, no quiso volver a quedar porque "buscamos cosas diferentes".