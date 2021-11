Paula Badosa 'se pica' con su novio, Juan Betancourt, en 'El hormiguero': "No me gana ni un punto"

El hormiguero recibió este martes la visita de la tenista Paula Badosa, que comentó con Pablo Motos su reciente victoria en el torneo de Indian Wells, trofeo del Masters 1000, donde se convirtió la primera española en ganarlo.

"Fue una mezcla de todo porque fueron tres horas de partido después de muchos años luchando y muchos procesos. Fue una sensación de alivio y haber cumplido tus sueños", reconoció la deportista.

Hoy ha venido a divertirse a El Hormiguero, la primera española en ganar el Indian Wells ¡La tenista @paulabadosa! #BadosaEH pic.twitter.com/Yg65yXukQk — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 2, 2021

Pero uno de los momentos más destacados de la entrevista fue cuando el presentador comentó los 'piques' de Badosa con su novio, Juan Betancourt: "No quiero entrar en tu vida personal, pero tu chico se cree que juega al tenis...".

Entre risas, la invitada le contestó: "Le llevo diciendo desde hace mucho que no me gana ni un punto, pero bueno...", arrancando las carcajadas de las hormigas y del público presente en las gradas del espacio de Antena 3.

Paula Badosa, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Tras su afirmación, las cámaras se dirigieron dónde estaba el modelo junto a la familia de la tenista, que se limitó a saludar y a reírse, ya que, como apuntó Motos: "Juan, no pasa nada, no tienes ni micro así que no te puedes defender".

Juan Betancourt, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Entregó los 3.000 euros de 'La tarjeta de El hormiguero'

La invitada también tuvo tiempo de participar en una de las secciones más famosas del programa, La tarjeta de El hormiguero, donde le entregaron a un espectador una tarjeta con 3.000 euros a pesar de la incredulidad del joven ganador del premio que contestó a la llamada.