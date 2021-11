Juan Lobato, nuevo secretario general del PSOE de Madrid, abandona la idea de tender la mano a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Al menos, si la mandataria no cambia su parecer respecto a las cuentas que regirán la autonomía el próximo año. Si a primera hora de este martes mandó una carta para pedirle una reunión formal para hablar de Presupuestos, por la tarde advirtió que presentaría una enmienda a la totalidad si el Ejecutivo autonómico no modifica las cuentas y decide no depender de Vox, aunque deslizando que aún mantiene la esperanza de poder pactar "unos presupuestos modernos".

Lobato insistió en su apuesta por "acordar unos presupuestos adecuados a los problemas y a los retos de la región". No obstante, no parece que Ayuso prevea pactar las cuentas para 2022, que suman un montante de 23.000 millones de euros, con el nuevo líder socialista. Por eso, Lobato criticó que el PP vinculase su futuro "político y presupuestario a Vox" y añadió que está dispuesto a presentar una medida con la que intentar tumbar la aprobación de las cuentas, algo que se antoja casi imposible: el PP tiene más diputados que los tres partidos de la izquierda juntos y solo necesita la abstención de cuatro diputados de la formación de Rocío Monasterio.

El nuevo secretario general electo del PSOE de Madrid, Juan Lobato, protagonizó este martes una rueda de prensa en la que presentó la ponencia con la que prevé ser ratificado como secretario general del PSOE-M el próximo fin de semana del 13 y el 14 de noviembre y en la que ya mira a 2023. El ex alcalde de Soto del Real venció en las primarias al regidor de Alcalá, Javier Ayala, el pasado 23 de octubre y este martes presentó el documento con el que pretende ser ratificado como líder de los socialistas madrileños y que fija sus objetivos para conseguir gobernar la Comunidad tras 26 años de sequía socialista.

"La ponencia recoge y desarrolla los valores que siempre han definido al PSOE", declaró en Vallecas, donde tuvo lugar el acto en el que presentó el documento, con el que prevé defender la "justicia social y la tradición de la izquierda socialdemócrata". Lobato, que ocupó la alcaldía de Soto del Real entre 2015 y 2021 -la abandonó para formar parte de la lista electoral de Ángel Gabilondo el pasado 4 de mayo-, ganó las primarias a otro alcalde socialista, Javier Ayala, que ostenta el bastón de mando de Fuenlabrada, donde gobierna con mayoría absoluta. Era la segunda ocasión en la que Lobato optaba a la Secretaría General y esta vez se hizo con el 60% de los votos.

Tras cosechar la victoria, unió sus propuestas a las que durante este tiempo ha ido realizando la gestora que, desde la dimisión de José Manuel Franco tras la debacle de las elecciones de mayo, se ha hecho cargo del partido, con Isaura Leal al frente. "Hemos llevado a cabo un trabajo de integración de la ponencia y de la candidatura", aseguró Lobato, que instó a toda la militancia a hacer aportaciones a la ponencia, de la que saldrá casi con toda seguridad el programa electoral con el que los socialistas se presentarán a las autonómicas de 2023.

Lo que todavía se desconoce es si él será el candidato en esos comicios. En las entrevistas realizadas antes de la votación, no se descartó. Tampoco cuando se le preguntó sobre si sustituiría a Hana Jalloul como portavoz en la Asamblea de Madrid, lo que ha terminado ocurriendo.

Con todo, lo que pretende ahora es reactivar a la militancia. En ese marco se entiende una de las medidas que implantará en el partido: dos de cada 10 puestos en la lista electoral para 2023 será ocupado por un militante de base al que voten sus compañeros. "Los militantes tienen que fiscalizarnos y tenemos que mejorar la ponencia", aseguró. En ese documento, Lobato propone que Madrid sea "moderna e innovadora" y que se actualice "a los retos del siglo XXI". Entre otras cosas, propone "servicios públicos de máxima calidad", entre los que incluye "una nueva Sanidad pública o un nuevo modelo de servicios sociales".