El Presupuesto andaluz de 2022 llega al Parlamento sin visos de acuerdo con el PSOE-A

El Ejecutivo de la Junta y los socialistas continúan con su tira y afloja en la negociación del Presupuesto de la comunidad del próximo año, que este miércoles se aprobará en el Consejo de Gobierno y se registrará en el Parlamento sin el apoyo de ninguna formación de la oposición.

Tras el aparente acercamiento que se escenificó en la última jornada del debate sobre el estado de la comunidad de la pasada semana, en la que el PP y el PSOE se apoyaron mutuamente en algunas de sus respectivas propuestas de resolución, el fin de semana volvieron a enfriarse las relaciones entre ambas formaciones. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, respondió el viernes a las propuestas planteadas por los socialistas a las cuentas, un feedback que el líder del PSOE-A, Juan Espadas, calificó al día siguiente de "decepción".

El distanciamiento entre el Ejecutivo y el principal partido de la oposición volvió a evidenciarse este martes cuando la Junta aseguró que estaba dispuesta a "retrasar una semana" la aprobación del proyecto para poder seguir negociando, a propuesta, afirmaron, de los socialistas. Y lamentaron que estos no hayan aceptado esta "oferta generosa", por lo que la Junta continuará con los plazos previstos: aprobación este miércoles en Consejo de Gobierno de la Ley de Presupuestos y registro en el Parlamento para someter las cuentas al debate de totalidad los días 23 y 24 de este mes.

La voluntad del Gobierno andaluz de llegar a un acuerdo, dijeron, es "máxima" y seguirán intentándolo "hasta el último momento" con todos los grupos para "aprobar el Presupuesto con el máximo consenso posible".

"Juego de trileros"

Por su parte, el PSOE-A acusó al Gobierno de coalición del PP-A y Cs de hacer un "juego de trileros" con los "tiempos" de la negociación y afirmaron que "en ningún momento" ha habido por parte de los socialistas "ninguna petición de una semana más para negociar". Así lo expresó la portavoz parlamentaria del PSOE, Ángeles Férriz, quien señaló que lo que sí hizo ella misma fue trasladar en la reunión de la Junta de Portavoces del Parlamento en la que se planteó modificar el "calendario legislativo" de tramitación de las cuentas que "si había que votar los días 28 y 29 de diciembre, el PSOE no tendría ningún inconveniente".

Férriz reiteró que, "dadas las circunstancias excepcionales" que atraviesa Andalucía y dado que la Junta "no tiene mayoría en el Parlamento", Espadas "se ofreció a negociar" las cuentas. Pero "dos no negocian si uno no quiere", continuó la portavoz socialista, quien sostuvo que realmente no ha habido negociación "en ningún momento" según "lo entendería el común de los mortales", porque "es imposible negociar con alguien que no ha manifestado cuáles son las propuestas con las que está de acuerdo".

Así pues, y salvo que las negociaciones vuelvan a su cauce, todo apunta a que el Presupuesto no superará el debate de totalidad a finales de este mes, toda vez que Vox, hasta ahora socio de la Junta y valedor de las tres anteriores cuentas, ya ha confirmado que no apoyará las de 2022 si no hay un compromiso de cumplimiento de los acuerdos suscritos en estos casi tres años con el PP-A y Cs.