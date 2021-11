Ed Sheeran dice que no le cae bien a la gente de la industria musical: "Hay personas que quieren verme fracasar"

Ed Sheeran ha vuelto a la esfera pública tras pasar un par de años centrado en componer su nueva música. Este viernes 29 de octubre ha publicado = (Equals), su cuarto álbum de estudio y con ello ha realizado varias entrevistas con declaraciones que no han dejado a nadie indiferente.

En el podcast Armchair Expert ha mostrado su lado más vulnerable. A pesar de ser uno de los músicos más exitosos, el británico ha confesado que no se siente a gusto alrededor de sus compañeros de profesión. Es más, asegura que muchos están en su contra.

Según el cantante de Thinking Out Loud, él no está dentro del "club de los guays" de la música y por eso mucha gente se pregunta a sus espaldas cómo ha conseguido colaboraciones con raperos como Travis Scott, que es considerado "superguay".

"Creo que es porque hago música pop y eso no es guay", ha comentado a los entrevistadores. "Aunque muchas veces escribo música para estas personas sin que se sepa", ha añadido visiblemente molesto.

El artista está seguro que poca gente le aprecia en la industria y ha confesado que siente "ansiedad" cuando acude a entregas de premios. "Estar en salas con tantas personas a las que admiro y tengo la sensación de que todos me odian... No soporto ese sentimiento. Tengo que pensar que estoy ahí para promocionar mi música", ha explicado.

Aunque Sheeran no quiere dar nombres, sabe de personas que hablan de él en términos muy negativos e incluso quieren que sus canciones no lleguen al número uno de las listas, especialmente en Estados Unidos: "No creo que piensen mal de mí, pero que hay muchísima gente que quiere que fracase".

Estas confesiones llegan después de su paso por otro podcast llamado Man, man, man dónde comentó que de pequeño pensaba que era gay porque le gustaban los musicales y Britney Spears. Un comentario desafortunado que ha conseguido el enfado de muchos en redes sociales por perpetuar estereotipos falsos sobre el colectivo gay.