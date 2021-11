Sagunt demana a la Generalitat que incloga el tren a Port de Sagunt en el Pla de Rodalies

Aquesta iniciativa també emplaça el Govern i a la Generalitat al fet que aquesta infraestructura siga inclosa entre els projectes finançats amb els fons Next Generation de la Unió Europea, així com que l'executiu central encarregue a l'empresa INECO (Enaire-Adif-Renfe) la continuació dels estudis i projectes necessaris per a aconseguir aquest objectiu.

El text aprovat fa menció a les mocions en anys anteriors i assenyala que ara és necessària i complementària perquè "ha canviat el context", per la qual cosa marca tres punts com a novetat, detalla el consistori.

En primer lloc, que la UE ha creat el pla Next Generation per a la recuperació econòmica després de la pandèmia. Amb aquest pla, els fons seran gestionats en molts casos per les comunitats autònomes i els trens de rodalies poden ser objecte de finançament.

La moció destaca els estudis realitzats sobre la reducció d'emissions contaminants dels desplaçaments en vehicles particulars i cita que, segons el pla municipal de mobilitat, es realitzen uns 13.000 viatges al dia entre Port de Sagunt i Sagunt, als quals caldria sumar els que es fan a València i Castelló de la Plana.

En segon lloc, ressalta que representants polítics de la Generalitat han defès recentment la seua voluntat d'assumir les competències en Rodalies, per la qual cosa "fa absolutament necessari que contemple l'arribada del tren de rodalies al Port si finalment aquesta competència és assumida, en vista a les negociacions que pogueren establir-se".

Com a tercer i últim punt, la iniciativa arreplega que dirigents autonòmics i nacionals advoquen per elaborar un nou pla de Rodalies per a la Comunitat Valenciana, avançant com a data per a finalitzar la redacció el primer trimestre de 2022.