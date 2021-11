La Diputació de València engegarà l'Observatori del Clima en Ruta

Amb l'engegada de la col·laboració i a partir de l'any que ve, l'àrea de Medi ambient de la corporació provincial reproduirà el missatge de l'Observatori del Canvi Climàtic en els municipis valencians, mitjançant tallers i activitats sobre estalvi i eficiència energètica, prevenció de residus i reutilització, i consum responsable. Per la seua banda, la Fundació València Clima i Energia aportarà el personal i els mitjans materials i educatius necessaris, així com una experiència de quasi deu anys.

La vicepresidenta de la Diputació i responsable de l'àrea de Medi ambient, Maria Josep Amigó, ha valorat la iniciativa i ha manifestat que "l'educació ambiental ha demostrat ser una ferramenta clau, i la millor manera de formar i sensibilitzar a la ciutadania és a través d'accions implementades per entitats que sàpien transmetre, de forma adequada i amb una contrastada base científica, què és el canvi climàtic, com afrontar-lo i com adaptar-se".

La situació d'emergència climàtica en la qual ens trobem requereix d'accions transformadores, efectives i contrastades per a lluitar contra el canvi climàtic. L'Observatori del Canvi Climàtic és un centre municipal que acull cada any centenars de visites i milers de visitants, els quals els atorguen una altíssima valoració a les activitats realitzades (9,17 en 2018, 9,41 en 2019 i 9,18 en 2020). En 2020, tot i les complicacions com a conseqüència de l'emergència sanitària, l'Observatori va atendre a 4.341 persones.

L'Observatori del Canvi Climàtic de la ciutat de València té un àmplia varietat d'activitats que amb aquesta col·laboració s'exportarà en centres educatius com també associacions culturals i professionals, així com a actes en carrers o recintes, donada la seua àmplia experiència en tot tipus d'activitats, fires i interacció amb grups diversos de població i alumnat.