Promueven una confluencia de centroderecha constitucionalista en Cataluña para "derrotar" al independentismo

Un grupo de personalidades de la sociedad civil impulsa un manifiesto en el que se defiende una confluencia de centroderecha constitucionalista en Cataluña para derrotar al independentismo y facilitar un cambio en la Moncloa.

Así lo ha avanzado el diario ABC y ha confirmado en declaraciones a Rac1 uno de sus impulsores, el exdiputado del PPC en el Parlament Joan López Alegre, también impulsor del movimiento antiindependentista Tabarnia.

El manifiesto, apoyado por personalidades como los escritores Valentí Puig y Ferran Toutain, propone que en los próximos comicios municipales, autonómicos y generales se articule "una confluencia política del mundo constitucionalista para presentar un único proyecto capaz de dar respuesta a los problemas reales de la sociedad catalana y derrotar en las urnas tanto al nacionalismo como al populismo".

López Alegre ha puesto de relieve la "infrarrepresentación del constitucionalismo español en Cataluña", con el PPC reducido a tres diputados en el grupo mixto y con Ciudadanos en declive, tras pasar de 36 escaños en 2017 a solo seis tras el pasado 14F.

Además, a su juicio, los partidos independentistas gozan de "sobrerrepresentación en el Congreso", por lo que considera necesario reagrupar el voto de centroderecha constitucionalista.

"Si el espacio no independentista y no vinculado al PSOE no tiene una mínima presencia en Cataluña, el cambio en España se hace imposible", ha advertido.