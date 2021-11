Vanesa Martín revela que tuvo un tumor en el útero: "Estoy operada de mioma y para mí fue duro, me asusté mucho"

Vanesa Martín está volcada en la lucha contra el cáncer de mama, y lo ha hecho con su última canción, Soy, un tema en beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

"Ha venido a visitarme un nuevo amigo que pretende estar conmigo. Me ha pillado por sorpresa, me da miedo que deshaga la maleta", comienza diciendo la letra del single, en referencia a esta enfermedad.

Sin embargo, la malagueña, en la presentación de la canción, reveló que ella había tenido que ser operada por un tumor no canceroso en el útero, algo que solo quedó en un susto, afortunadamente, pero que recuerda como una experiencia difícil.

"Estoy operada de mioma hace unos años y para mí aquello fue duro. Yo me asusté mucho", reveló a Diez Minutos. "Gracias a Dios, fue un susto, lo tenía como un sombrerito encima del útero. En ese momento, me di cuenta de la importancia que tiene cada año ir a las revisiones y tenerlo todo controlado. Yo tengo una guerra con mi madre para que vaya al ginecólogo".

En ese sentido, Vanesa Martín destacó lo importante que es acudir a las revisiones: "Que no haya miedo a la hora de ir al ginecólogo. Las revisiones constantes te quitan muchos sustos. Y yo creo que la investigación es primordial y también la conciencia. No tenerle miedo, afrontarlo y no tener tabúes".