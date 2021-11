Fuentes llama al orden tres veces a Gómez por una "mentira absoluta" sobre otro pleno que la socialista no retira

"Es no se puede decir porque es mentira absoluta", ha aseverado el presidente de las Cortes que ha interrumpido a la procuradora socialista, la encargada de realizar la segunda pregunta de control al Gobierno en el pleno, para pedir que retirase esa afirmación.

"Nos acaba de dar la razón de la pertinencia de la pregunta", ha respondido Patricia Gómez que se había dirigido a la Junta para preguntar si considera que se están cumpliendo las obligaciones democráticas en la Comunidad. "Por segunda vez, le pido que lo retire", ha continuado Fuentes a lo que la vallisoletana ha respondido que no iba a retirar su aseveración, lo que ha llevado a una tercera petición del presidente de las Cortes para que retirase la afirmación.

"¿Al orden de qué?, ha ironizado Patricia Gómez que ha recordado a Fuentes que según el Reglamento de la Cámara tiene potestad como presidente para retirar esa afirmación.

"O ¿me va a amordazar para hacer mi labor de control al Gobierno?", se ha preguntado también la socialista en un llamamiento al presidente para que la dejase continuar con su intervención en la que ha criticado la decisión "arbitraria e injusta" que ha impedido el debate en este pleno de una PNL sobre sanidad en la que se pretendía descubrir, a su juicio, "la gran mentira" del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en su intención de desmantelar la sanidad en el medio rural con la consejera de Sanidad, Verónica Casado, como "testaferro", con la ayuda de "los once tránsfugas del PP", en referencia a los procuradores de Ciudadanos, a los que ha tildado de "banda".

El encargado de responder a Patricia Gómez por parte de la Junta ha sido el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, que ha acusado a los socialistas de haber superado hoy unas "inéditas" sesiones parlamentarias con una sesión de control a la Mesa de las Cortes. Ante las críticas de Gómez de que las Cortes y la Junta han enterrado a Montesquieau, Igea ha aseverado que con la intervención de hoy de la vallisoletana ha hecho "picadillo" al filósofo y jurista francés autor de la división de poderes.

Ante la alusión de Patricia Gómez a los diez mandamientos -ha acusado al PP de incumplir el octavo, el no robarás-, el vicepresidente y portavoz de la Junta ha citado la Biblia para recordar: "la verdad nos hace libres" y recriminar a los socialistas que pleno tras pleno falten a la verdad, que no conocen porque "no saben lo que es".

"Dicen que es posible lo que es imposible. Proponen soluciones mágicas a los problemas de la sanidad que no hay. Me decepciona personalmente", ha continuado Igea, que ha lamentado que el PSOE de Luis Tudanca haya dejado de ser un partido "sensato, socialdemócrata" que creía en la libertad y en la separación de poderes. "Son ustedes la torcida de un estadio brasileño", ha zanjado Igea que ha ironizado también sobre los aplausos de los socialistas cuando consiguen aprobar una PNL que celebran como si hubiese marcado un gol Iniesta -dio a España el Mundial de 2010-.

"Son un esperpento, una broma, un chiste de sí mismos", ha sentenciado.