Mariah Carey anuncia nuevo 'single' navideño, 'Fall in love at Christmas' ('Enamórate en Navidad')

La cantante navideña por excelencia, Mariah Carey, ha anunciado que el 5 de noviembre saldrá su nuevo single sobre estas fechas señaladas. Fall in love at Christmas (Enamórate en Navidad) es un tema en el que trabajará con lo cantantes Khalid y Kirk Franklin.

La artista ha desvelado la noticia sólo un día después de compartir su ya tradicional vídeo dando la bienvenida a la época navideña, una vez acaba el furor por Halloween. En ese corto ya dejó una pista sobre su nuevo lanzamiento, ya que en uno de los regalos que aparecían se podía ver un 11/5 (5 de noviembre).

El nuevo tema hablará sobre la búsqueda de una relación durante Navidad y ya se puede escuchar parte del estribillo que canta junto a Khalid, al que ha etiquetado mal por error en la publicación de Twitter en la que compartía con sus seguidores el adelanto de la canción.

La imagen promocional incluye el nombre de la canción y fotografías de los tres artistas cuando eran niños sobre un fondo semejante a un papel de regalo dorado decorado con árboles de Navidad. En menos de doce horas, el vídeo ha alcanzado casi 100 millones de reproducciones.

Sin duda alguna, Mariah Carey con su mítico All I Want For Christmas Is You (Todo lo que quiero para Navidad eres tú) no pasa de moda, y año tras año logra colarse en las canciones más escuchadas ya desde mes y medio antes de Navidad.