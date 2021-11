Detinguda una dona per omissió del deure de socors després de caure la seua parella d'un edifici a València

Els fets han esdevingut durant la passada matinada, quan un home ha resultat ferit després de precipitar-se, per causes que s'estan investigant, des d'un immoble situat en el carrer Lladró i Malli de la capital, confirmen a Europa Press fonts policials.

La dona, parella de l'home -una ciutadana de 33 anys i nacionalitat cubana- ha sigut detinguda per omissió del deure de socors per no alertar els serveis sanitaris del que havia ocorregut.

La Policia manté oberta la investigació per al total esclariment dels fets.