Autors valencians mostren els seus projectes per a cinema i tv en la jornada One to one de Fundació SGAE i EDA

A través d'aquesta iniciativa -que es desenvoluparà en el marc de VLC Pitch Forum 2021- es pretén "impulsar el talent dels creadors valencians ajudant-los a mostrar els seus projectes per a cinema o televisió davant un grup de destacats productors, i establint d'aquesta manera un vincle entre guionistes i productors", destaca l'organització en un comunicat.

Així doncs, durant la jornada, en format híbrid (presencial i online), les autores i autors seleccionats tindran l'oportunitat de presentar els seus projectes enfront de la resta de participants i convidats. De vesprada, se celebraran les reunions privades one to one (un a un), entre guionistes i productors, amb una agenda tancada per endavant.

Tots els projectes seleccionats tindran també l'oportunitat d'accedir al mercat en línia de Filmarket Hub durant temps il·limitat en una secció dedicada a EDAV en l'àrea d'indústria de la plataforma denominada Seleccions dels nostres Industry Partners. A més, aquests projectes seran recomanats i es facilitarà el seu accés a les més importants empreses del sector audiovisual i als fons de finançament en busca de projectes.

Durant la jornada One to one del dimecres 3 de novembre es presentaran sis projectes de llargmetratges de ficció i sengles de sèries de televisió. Els seleccionats en la primera modalitat són els següents: 'A nadie le interesa el otoño', de Antonio Ledesma Vila; 'A través de la noche', de Marco Lledó y Javier de Vicente; 'Aura y el mundo', de Sergi Monfort; 'Cowgirl', de Rafael Albert; 'Kala', de Álex Gutiérrez; i 'No crecerás', de Álvaro Orfila.

En l'apartat de creacions per a televisió figuren: 'Dos reyes', de Rafa Ferrero; 'El camí de la sang', de Iria Márquez y Vicent Monsonís; 'El futuro no es lo que era', de Marisa Crespo y Moisés Romera; 'Gallos', de Nacho Ruipérez; 'Perder el tiempo', de Héctor Beltrán; i 'XYZ', de Amaia Yoldi y Daniel Ausina.

Pel que es refereix a les productores i empreses de l'audiovisual convidades i que intervindran presencialment o en format online, el llistat supera enguany la vintena de participants: Alejandra Sáez (por Buendía Estudios / A3 Media Cine), Tomás Silberman (Viacom), María Soler (Morena Films), Carles Montiel (Mediapro), Gemma Pascual (Filmax), Dani Amor (El Terrat), Pablo Sanhermelando (Boomerang TV), Joan Gual (Mod Producciones), Pío Vernís (Brutal Media), Roberto Serrano (Plano a Plano), David Cotarelo (Secuoya Studios), Alberto Carullo (Red Plot Media), Albert Espel (YouPlanet), César Martí (À Punt Mèdia), Mónica Fernández (Fresno Films), Carles Pastor (Gaia Audiovisuals), Ramiro Acero (Sunrise Pictures), Giovanna Ribes (Tarannà Films), Lorena Torres (The Fly Hunter), Nuria Cidoncha (When Lights Are Low), Heber Fernández (Vaca Films), i Maite López y Javier García (RTVE), entre uns altres.

El projecte One to one va nàixer a iniciativa d'EDAV (Escriptors de l'Audiovisual Valencià) i cada edició es desenvolupa gràcies a la col·laboració de la Fundació SGAE, a través del seu Consell Territorial de la Comunitat Valenciana. La iniciativa compta amb el suport i la participació de les associacions de productors AVAPI (Asociación Valenciana de Productores Independientes), AVANT (Associació Valenciana d'Empreses Productors i Productors Independents) i PAV (Productores Audiovisuales Valencianos). A més, per tercer any consecutiu, One to one es desenvolupa en el marc d'activitats de VLC Pitch Forum projecte organitzat per La república del lápiz.