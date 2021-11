La Fira de Tots Sants frega les xifres prepandèmia amb 362.000 visitants

Expositors, comerços locals i hostelers han valorat molt positivament el format dissenyat per a aquesta edició, en dos caps de setmana consecutius, en aconseguir un augment de vendes. També els visitants han agraït que els productes es pogueren veure millor i el recorregut es poguera realitzar de forma més tranquil·la i espaiada, destaca l'organització.

Per dies, el divendres 29 es van registrar 81.097 visitants; el dissabte 30, 77.743; el diumenge 31, 105.538, i el dilluns 1, 97.699. La Fira de Tots Sants de Cocentaina, que se celebra des de 1346, està declarada com festa d'interés turístic internacional i bé d'interés cultural (BIC).

Com il·lustren les dades, la jornada del diumenge va ser la més forta, igual que en anteriors edicions. Quant al flux de vehicles, s'han comptabilitzat un total de 107.459 cotxes durant els quatre dies de celebració del primer cap de setmana, amb pàrquings gratuïts que es mantindran durant el segon cap de setmana.

Les persones que vullguen visitar la Fira els pròxims 5, 6 i 7 de novembre poden reservar mitjançant la web, de manera gratuïta, una plaça d'aparcament en una de les quatre zones: pujada de Sant Cristóbal, pàrquing de Riera, Lorxa 4.4 o el poliesportiu.

A aquestes quatre se sumen altres tres: cementeri, Carrefour i carretera Benilloba, on l'aparcament és lliure i no és necessari reservar. També s'han habilitat autobusos llançadora per a desplaçar als quals deixen allí el seu vehicle fins als voltants del certamen.

"Tanquem aquest primer cap de setmana amb molt bones sensacions. Les xifres demostren que la gent un any més ha tornat a donar suport al certamen: ha vingut, ho ha gaudit i, sobretot, ha realitzat compres, doncs les vendes han sigut significatives", ressalta l'edil de Fira, Eugenia Miguel.

A açò se suma que la pluja ha respectat aquestes jornades, que no s'han registrat incidents i que la gran majoria del públic ha respectat les mesures sanitàries.

Aquest cap de setmana, els carrers de Cocentaina tornen a omplir-se d'expositors amb una gran oferta de vehicles i maquinària agrícola i industrial, al costat de productes agroalimentaris i Denominació d'Origen.

Es manté la zona d'atraccions, l'espai gastronòmic de 'food trucks' i les exposicions per a garantir el complement d'entreteniment a tots els que visiten la ciutat en aquesta segona convocatòria.