Elías Taño, Fernando Valladares, Bby Eco y Dani Gascó, en la programación del I festival Cridem pel Clima

Se trata de un "evento intergeneracional pionero" en el que se darán citan reunirá expertos y expertas en la emergencia climática, colectivos ambientalistas y ciudadanía para "reflexionar y conocer alternativas a la problemática ambiental actual".

Así se ha puesto de relieve en la presentación del encuentro, en la que han intervenido el director del Consorci de Museus y del CCCC, José Luis Pérez Pont, y Celsa Monrós, directora general de Cambio Climático de la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.

"El CCCC lleva ya varios años trabajando en esta línea y con la organización del festival refuerza su respuesta a la emergencia climática, que requiere una actuación urgente de todas y todos", ha recalcado Pérez Pont.

Por su parte, Celsa Monrós ha señalado que, "después de la pandemia, volvemos a salir y disfrutar del arte, la cultura, la música, pero la emergencia climática nos tiene que hacer repensar cómo vivimos y nos relacionamos y el impacto que tiene nuestro estilo de vida". "Desde el ocio, es una forma muy interesante de reflexionar sobre estos temas", ha apostillado.

Durante la semana del festival, el CCCC impulsará una programación articulada en actividades culturales y encuentros con personas expertas para todas las edades y niveles de sensibilización con la crisis climática.

Arrancará el viernes 12 de noviembre con una ponencia-debate sobre la desescalada económica necesaria en tiempo de crisis energética y el decrecimiento a cargo del investigador Fernando Valladares, Premio Rei Jaume I de investigación en la categoría de protección del medio ambiente, y del periodista Juan Bordera.

Esa misma tarde se presentará un proceso participativo para los asistentes que consistirá en responder a una cuestión relacionada con la emergencia climática. A lo largo de la semana, se actualizarán los datos a tiempo real y en el acto de clausura se analizarán los resultados. Este método participativo de diagnóstico lo desarrollará el 'hub' de innovación Yanus.

Durante el primer fin de semana del festival se celebrarán cinco conciertos de artistas locales, nacionales e internacionales. El sábado 13 de noviembre el postrock de la banda valenciana Dûrga; el folk de autor de Nereu i les Bèsties Marines, y la música "consciente de la tierra" del artista visual y músico de Ámsterdam Bby Eco pondrán el punto musical al evento.

El domingo 14 de noviembre el escenario de Cridem pel Clima se abrirá a la fuerza y sensibilidad del dúo valenciano Laura Esparza i Carlos Esteban, y pondrá el broche final a la programación musical la compositora Maika Makovski.

ARTE EN VIVO Y DIGITALIZADO

Las artes se entrelazarán en Cridem pel Clima. El artista Elías Taño, referente en el circuito artístico valenciano, pintará en vivo un mural dedicado a la emergencia climática durante el sábado y domingo. La obra será convertida a criptoarte mediante la digitalización en formato NFT, la primera pintura de la Comunitat Valenciana sometida a este proceso de conversión.

Además, se encuadra un ciclo de cine dedicado a la emergencia climática. El crítico de cine Dani Gascó selecciona tres películas que se proyectarán del 16 al 18 de noviembre. 'Cenizas del cielo' (2008), de José Antonio Quirós, narra un terrible drama que durante cuarenta años está destruyendo la geografía física y humana de un pueblo asturiano. La cinta estadounidense 'Future weather' (2012), dirigida por Jenny Deller, que trae la ecología como consuelo y la ciencia como refugio frente a un cuadro familiar que se hunde. Cierra el ciclo 'Chloe & Theo' (2015), en la que Ezna Sands fantasea con la posibilidad de que un mensaje de alerta medioambiental pueda calar en un mundo lleno de ruido.

Los niños y niñas cuentan con una programación diseñada para la sensibilización y el entretenimiento con dos propuestas teatrales, actividades de títeres y cuentacuentos. Rebombori Cultural abordará la contaminación a través del montaje 'Ecoplaneta', mientras que Companyia Sonora despertará sus sentidos con la propuesta escénica sonora 'RES-I-DUAL', basada en los residuos.

La EMT acercará la movilidad ciudadana al público familiar con un cuentacuentos y el espectáculo de títeres 'Aitor, el mussol conductor', una divertida historia que repasa las buenas prácticas a bordo del autobús.

El objetivo principal del festival es el encuentro entre los distintos actores sociales. Por ello, se crearán espacios para el diálogo con debates y charlas diseñados por colectivos y profesionales que girarán en torno a la emergencia climática, sus concepciones, perspectivas y herramientas de la ciudadanía. Se abordará el papel de la cultura en la emergencia climática, el papel de las ciudades frente a ella, la innovación tecnológica para un nuevo modelo de consumo, o la movilidad, comercio sostenible y economía circular. A estos se añadirán nuevas perspectivas como propuestas ecofeministas en tiempo de transición ecológica o el papel de los centros educativos, entre otros.

A su vez, los asistentes al festival disfrutarán de talleres participativos con variedad de temáticas, como la identificación de las necesidades de los barrios de la ciudad frente al cambio climático, diseñar el planeta que necesita la sociedad a través de la metodología 'design thinking' o aprender recursos emocionales para afrontar la problemática ambiental.

El evento está impulsado y cofinanciado por la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana a través del CCCC y Tornem, cultura i sostenibilitat; cuenta con el patrocinio de València Activa, EMT y la colaboración de Caixa Popular y Capitán Denim. Asimismo, participan activamente Climate Reality Europe, Yanushub, Bioagradables, Extinction Rebellion, Fridays for Future, Ecologistas en Acción, Per l'Horta, Aliança per l'Emergència Climàtica, Agora Talents y FE CCOO-PV, Youth Climate Save, Amae Agroecologia, Climate Kic, Pianos Clemente, Go Zero Waste, E-Place Heritage, Capacitador.info y otros colaboradores.