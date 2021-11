Gloria Camila responde enfadada a Rocío Carrasco tras ganar la demanda: "Eché de menos ver a Fidel en el juzgado"

La pelea entre Rocío Carrasco y el clan Jurado continúa más allá de los tribunales. Gloria Camila ha vuelto a atacar a su hermana en unas declaraciones a la prensa, donde no ha quedado ninguna duda de que su relación está completamente rota.

La demanda que la hija de Ortega Cano ganó a Carrasco, La Fabrica de la Tele y Mediaset por intromisión a los derechos personales fundamentales de 'La Más Grande' ha provocado que aumente la tensión entre la familia.

La ex de Antonio David mostró su enfado a la salida del juzgado, tras verse obligada a entregar los famosos documentos privados de su madre en una vista judicial en la que sólo apareció el abogado de Gloria Camila. "Me ha sorprendido no ver aquí a Ortega Cano", se quejó a las cámaras tras lamentarse que nunca habría querido entregar ese 'diario'.

Gloria Camila, muy tajante, ha reaccionado a estas palabras. "No entiendo por qué, la demandante soy yo", ha comentado haciendo referencia a que la presencia del torero no tiene sentido en el tribunal. La joven quiere demostrar su poder dentro de la familia, aunque la colaboradora de Sálvame asegura que no tiene nada que ver en la pelea.

Además, echando mano de la ironía, demostró su enfado con las palabras de Rocío. "Yo eché de menos ver a Fidel, fíjate", ha espetado a las cámaras lanzando un zasca de nuevo a su cuñado, muchas veces criticado por ser quien maneja realmente los hilos.