El PSOE pide poner en marcha el plan de soterramiento del cableado aéreo

Este problema, el del cableado aéreo, "además produce un feísmo en nuestra ciudad que se puede ver en todos los distritos", ha señalado en un comunicado.

Ha recordado, de igual modo, que la puesta en marcha de este plan de soterramiento de los cables de la luz, que se aprobó en el salón de plenos del Ayuntamiento en 2008 con el apoyo de todos los grupos, "es una demanda de vecinos de El Chaparral en Puerto de la Torre; de la Colonia Santa Inés en Teatinos y de La Luz, Las Delicias, Sixto y Dos Hermanas, en el distrito de Carretera de Cádiz".

"El problema es que lo que se aprueba en el pleno, el alcalde no lo pone en práctica, no respeta la voluntad popular", se lamenta Medina, que recuerda que "De la Torre ha tenido más de 13 años para soterrar los cables de electricidad, pero todavía no ha hecho ni el intento".

También la socialista recrimina a De la Torre que "desde hace años no hay dinero de los presupuestos para esto en el distrito de Carretera de Cádiz".

Ha incidido en que este soterrado es un compromiso de los socialistas, que durante la campaña de las municipales de 2019 lo incluyeron como una de sus apuestas por los barrios. "Ver cables agolpados en las fachadas de las viviendas de nuestras barriadas da una sensación de feísmo que nos podríamos ahorrar. Es una imagen del siglo pasado, debemos avanzar con la ciudadanía hacia la calidad de vida, haciendo los barrios más habitables y cómodos para la vista".

"Además del feísmo, el cableado se convierte en un verdadero problema cuando toca tierra en postes de madera o tendidos que se encuentran en mitad de una acera", ha apostillado.

Por otro lado, ha recordado que el pasado mes de mayo la viceportavoz socialista preguntó al equipo de gobierno "cuándo se retiraría un poste de madera con cableado de luz en la Avenida de los Guindos, entre Camino del Pato y Avenida Velázquez, porque no deja pasar a las personas que van en silla de ruedas o se ayudan de muleta por problemas de movilidad".

La respuesta, según el PSOE, que llegó del área de Urbanismo un mes después señala que "volverá a indicar a las empresas o particulares que estos postes no se deben colocar en suelo público", pero "sobre la retirada de los postes han vuelto a dar la callada por respuesta".

Ha dicho también que en el distrito de Carretera de Cádiz, los residentes en la barriada de Sixto, Dos Hermanas, las Delicias y La Luz "ven desde hace décadas las marañas de cables adosados las fachadas de viviendas como un elemento común, están acostumbrados a ellos, pero les temen".

Al respecto, ha señalado en marzo de 2018 el incendio de una de "estas colmenas eléctricas dio un buen susto a los vecinos de Sixto, con un incendio". como ocurrió en la barriada de Sixto en marzo de 2018. No debemos permitir que casos como ese se vuelvan a repetir y está en la mano del Ayuntamiento. Paco de la Torre sabe perfectamente que puede negociar con las empresas eléctricas compartir los costes derivados del soterramiento".

Además, ha agregado, "todavía estamos esperando que el Ayuntamiento ponga en marcha la inversión de 10 millones en los distritos, negociados por los socialistas con el equipo de gobierno a cambio de nuestra abstención a los presupuestos de 2021", ha agregado Begoña Medina. "Cuando llueve, las conexiones de la red, cuando no se va la luz, suponen un grave peligro de incendio".

PROBLEMAS CON CABLEADO EN OTROS DISTRITOS

Por otro lado, ha incidido en que el cableado aéreo no es un problema que padecen sólo los vecinos de Carretera de Cádiz, "sino que lo vemos en otros distritos. De hecho, es una demanda histórica de los vecinos de El Chaparral, que piden desde hace años el soterramiento de las líneas de luz porque el aéreo pasa junto a sus ventanas con el consiguiente riesgo de incendio en caso de cortocircuito".

Idéntica demanda se escucha de los vecinos de Colonia Santa Inés, en Teatinos, donde estas 'colmenas de cables' además se encuentran a pocos centímetros de las cabezas de los peatones porque se suelen colocar en las cornisas de casas mata, de una planta, para garantizar el suministro de luz entre todas las familias de la misma calle.

"Esto es un grave peligro para la integridad de las personas en sus hogares. Hay que poner una solución ya", ha concluido Medina.