Bases de maquillaje veganas con las que comenzar una rutina de belleza libre de crueldad animal

El veganismo es mucho más que una dieta, es un estilo de vida en el que se pone por delante el respeto hacia los animales frente al egoísmo humano. La comida vegana y las pieles sintéticas son reivindicaciones más que conocidas y en los últimos años, esta nueva tendencia resuena mucho en el mundo del maquillaje.

La etiqueta cruelty free se ha vuelto un sello imprescindible para muchas personas que buscan una belleza libre de crueldad animal, por lo que cada vez más marcas apuestan por productos veganos.

Aunque en la Unión Europea se prohíbe la experimentación en animales de los cosméticos que se fabrican dentro de sus fronteras, no está prohibido aquellos que se hayan fabricado fuera y estén testados en animales o los ingredientes cuyas pruebas alternativas no se consideren suficientes para demostrar que no sean dañinos. Por este motivo, siempre hay que fijarse que incorporen en sello a la hora de comprar cosmética y maquillaje.

Por este motivo, aquí van varias bases de maquillaje veganas para comenzar una rutina de belleza totalmente libre de crueldad animal, cuyos ingredientes no han sido testados ni provienen de animales, además de ser totalmente respetuosos con la piel y con diferentes acabados.

'Care Make-Up' de Sephora

Es la mezcla perfecta entre maquillaje y cuidado de la piel para un brillo natural. Con sus ingredientes 97% naturales, esta base liviana con cobertura modulable tiene un efecto segunda piel que la deja respirar para una tez más fresca y luminosa al instante. Por otro lado, su fórmula está enriquecida con polvos para el cuidado del té Matcha con propiedades hidratantes y nutritivas y vitamina C conocida por aportar luminosidad (PVP: 14,99 €).

Base de maquillaje 'Care Make-Up'. SEPHORA

'Glowish Multidew Skin Tint' de Huda Beauty

Una hidratante con color que ilumina instantáneamente el rostro y difumina los poros, para un acabado suave y aterciopelado. Es perfecta para lograr un efecto segunda piel. La cobertura transparente ilumina la piel sin ocultarla y las perlas de pigmentos reflejan la luz para resaltar la belleza natural. Se ha enriquecido con ingredientes nutritivos como el aceite de rosa de Damasco y extracto de pimiento rojo de fuentes sostenibles, que ayuda a proteger la piel de los efectos de la contaminación digital (PVP: 36,99 €).

Base de maquillaje 'Glowish Multidew Skin Tint'. HUDA BEAUTY

'Liquid Touch' de Rare Beauty

Se trata de una fórmula ligera y transpirable, waterproof, de alta pigmentación y cobertura modulable. Su textura de sérum superfluida y su aplicador biselado facilitan su aplicación. Además, una mezcla botánica de loto, gardenia y nenúfar blanco ayuda a aliviar, calmar y nutrir la piel (PVP: 32,99 €).

Base de maquillaje 'Liquid Touch'. RARE BEAUTY

'Watertone' de Make Up For Ever

Una base de maquillaje que se mantiene intacta, tiene una cobertura modulable e hidrata la piel durante 24 horas para un acabado fresco, luminoso y natural. Su textura es agradable para la piel, ligera y se aplica fácilmente. Su fórmula contiene un 94% de ingredientes de origen natural, incluida la peonía blanca conocida por mejorar el aspecto y la luminosidad de la piel. Hidrata la piel y le da un brillo sutil instantáneo durante 24 horas. Su composición la convierte en la mejor aliada de las pieles normales, mixtas y grasas y es adecuada para pieles sensibles y maduras (PVP: 36,99 €).

Base de maquillaje 'Watertone'. MAKE UP FOR EVER

'Best Skin Ever Fond de Teint' de Sephora

Esta base de maquillaje ofrece un cutis y un acabado ultra natural al instante, gracias a su textura de efecto segunda piel y su cobertura ajustable. Unifica el tono de la tez, suaviza la piel y enmascara imperfecciones durante todo el día. Su fórmula, enriquecida con extractos de algas anticontaminantes y ácido hialurónico de origen natural, hidrata la piel durante 12 horas y actúa como escudo contra las agresiones externas como la luz azul, la polución, etc. (PVP: 17,99 €).

Base de maquillaje 'Best Skin Ever Fond de Teint'. SEPHORA

'Blur Liquid Matte Foundation' de Milk Makeup

Concebida para facilitar la aplicación y el uso de la base de maquillaje, ofrece una cobertura total e impecable con un solo gesto. Su acabado mate y liso es ligero como el aire, tanto a la vista como al tacto y además, minimiza instantáneamente el aspecto de los poros y las imperfecciones gracias a sus microesferas difuminadoras, unas minúsculas esferas rellenas de polvos que difuminan la luz con un efecto blur (PVP: 37,99 €).