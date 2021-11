Així s'ha pronunciat Puig en declaracions als mitjans durant la fira World Travel Market (WTM) de Londres, on ha expressat el seu desig que la Generalitat "gestione adequadament aquest cabal de recursos" per a "fer possible la recuperació de l'ocupació" al costat de les empreses privades.

Puig ha insistit que aquests comptes han de servir per a generar una "recuperació justa per a totes les persones" i que "per a açò han de servir els pressupostos".