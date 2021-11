La FECYT adjudica 288.700 euros per a desenvolupar 14 projectes de foment de la cultura científica a la Comunitat

20M EP

NOTICIA

La Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) adjudica, en l'última convocatòria d'ajudes per al foment de la cultura científica, tecnològica i de la innovació, ha adjudicat 288.700 euros per al desenvolupament de 14 projectes de divulgació i comunicació de la ciència i la innovació a la Comunitat Valenciana.