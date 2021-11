PSOE C-LM declina la comisión del PP y le pide lealtad: "Hay cosas que hacer como para perder el tiempo en tacticismos"

Y es que la también europarlamentaria socialista, en rueda de prensa, se ha mostrado sorprendida por la petición de los 'populares', alegando que es "bastante cínico y sospechoso" que el PP quiera plantar dicha comisión, "cuando no solo no ha apoyado los fondos", que a su entender son "muy ambiciosos", sino que "se ha reído de ellos".

"Se reía del Gobierno de España cuando fue el primero en plantear la creación de fondos de esta envergadura, e intentaron boicotear la realización de estos proyectos europeos. Fue bochornoso que fuera a Europa para impedir que España recibiera 140.000 millones de fondos europeos", ha condenado.

"Esto es una realidad y hay que recordarlo, y, ahora, ¿quiere una comisión permanente para seguir boicoteando? No entiendo el cambio de postura, sobre todo cuando no ha cambiado el posicionamiento del PP en Castilla-La Mancha y España", ha denunciado Maestre, que ha lamentado que en el seno de la Unión Europea no ha habido ni un solo país cuyo principal líder de la oposición haya viajado a Europa, como sí hizo Pablo Casado, a "insultar a su gobierno y a poner en duda esos fondos". "Ha hecho falta que la presidenta de la Comisión venga a España y elogie lo que ha hecho con los fondos de recuperación", ha recordado.

Por ello, la portavoz de los socialistas castellanomanchegos ha asegurado que los 'populares' tienen "poca legitimidad y credibilidad" a la hora de plantear crear una comisión parlamentaria cuando el Gobierno de Castilla-La Mancha "lleva meses y meses proponiendo proyectos tractores que traigan riqueza e inversiones a Castilla-La Mancha, mientras el PP, como siempre, está con el paso cambiado".

Maestre, que ha apuntado que a los Pablo Casado "nunca les gustaron los fondos europeos", pese a ser el mayor revulsivo económico que va a recibir el país, ha terminado defendiendo que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha ejercido con "la mayor transparencia posible todos los trámites adoptados, les ha dado participación y en este camino ha habido insultos y cuestionamientos". "Hay cosas que hacer como para perder el tiempo en tacticismos", ha zanjado.

EL PP, ¿TIENDE LA MANO O SE LAS FROTA?

De igual modo, y preguntada sobre las medidas fiscales que, a causa del incremento de la inflación y del coste de la energía, el PP llevará el jueves a este pleno, Cristina Maestre se ha preguntado que si ante la falta de suministros global el PP, verdaderamente, "¿tiende la mano o se las frota?".

"En vez de tender la mano, puentean, ponen trabas y buscan ganancias de pescadores", les ha afeado Maestre, que les ha pedido "seriedad y responsabilidad y no alegrarse de lo que está ocurriendo".

Por ello, les ha instado a que "en lugar de tender manos que luego muerden", contribuyan a las acciones que está llevando a cabo el Gobierno nacional e internacional para equilibrar la incertidumbre. "Si el PP de Castilla-La Mancha tiene la receta para frenar una crisis que es global, que venga y la explique", ha finalizado.