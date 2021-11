Denuncia haver sigut agredit a Elx i acaba detingut per fer tocaments a una dona

Segons ha indicat la Policia Local en un comunicat, la Unitat Canina (UCAN) va ser requerida per un ciutadà en el Jardí Salvador Allende, el qual va manifestar haver sigut atacat per un home. Els fets van succeir el divendres 15 d'octubre sobre les 22.00 hores, mentre els agents efectuaven tasques de vigilància per queixes veïnals en els voltants de l'espai verd.

El sospitós, que encara es trobava en el lloc, va explicar el succeït als policies. Va explicar que la discussió havia sorgit en observar com ell mateix es va dirigir a una coneguda en to obscé mentre li ensenyava les seues parts, arribant a agarrar-la del braç i realitzar-li tocaments.

En recriminar-li tal acció, la disputa hauria pujat de to fins a arribar a l'agressió mútua. Els agents, en escoltar aquesta versió, van contactar amb la dona, que els va relatar el mateix i va indicar que va aprofitar la baralla per a abandonar la zona.

Per açò, l'home que va denunciar, de 43 anys, va ser detingut i traslladat a dependències policials, després de passar pel centre de salut per a la cura de les lesiones fruit de la renyina.