El Govern traspasa definitivamente a Salut la gestión de las residencias

El Govern ha concretado este martes el traspaso de la gestión de las residencias de mayores al Departament de Salut, a través del Servei Català de la Salut (CatSalut), mediante la aprobación de un decreto que, en palabras de la portavoz del ejecutivo catalán, Patrícia Plaja, da voz a una "reivindicación histórica" de los profesionales del sector de la tercera edad.

El Catsalut gestionará íntegramente a partir de ahora las prestaciones sociosanitarias. Se busca por parte del Govern una mayor integración de los servicios así como una mejora de la eficiencia y una simplificación de su gestión para que sea más ágil.

La atención sociosanitaria incluye la de los recursos residenciales destinados a enfermos crónicos, discapacitados que requieren de actuación simultánea de los servicios sanitarios y sociales, a personas con demencia, con enfermedades neurológicas y a mayores con dolencias terminales y curas paliativas. Los centros sociosanitarios sirven de soporte tanto a las residencias como a los centros de atención primaria (CAP) y comunitaria.

Crisis por su gestión en lo peor de la pandemia

La gestión de las residencias de mayores durante la irrupción del coronavirus en Cataluña fue uno de los aspectos más espinosos al que tuvo que enfrentarse el ejecutivo catalán en aquellos días aciagos de marzo y abril de 2020. Un total de 9.241 ancianos han fallecido a causa de esta enfermedad en geriátricos de la comunidad.

Estos centros cambiaron de gestión en los momentos más difíciles y con una sangría constante de infectados y fallecidos, y pasaron de manos de la Conselleria de Treball i d'Assumptes Socials del conseller Chakir El Homrani en el Govern de Quim Torra (JxCat) a la de Salut de la Generalitat, entonces, liderada por la consellera Alba Vergés.

La crisis abierta por la gran afectación del virus entre esta población altamente vulnerable motivó incluso una comisión en el Parlament de Catalunya que quedó paralizada por la convocatoria electoral de los comicios autonómicos en los que salió elegido president Pere Aragonès (ERC).

Sin comisión de investigación sobre las residencias en esta legislatura

El Pleno del Parlament de este martes por la tarde cerrará la posibilidad de que se active en esta legislatura la comisión de investigación sobre las muertes de ancianos por la pandemia en las residencias catalanas.

PSC, ERC y Junts per Catalunya no han apoyado con sus votos la creación de dicha comisión, demandada por los 'comunes' y la CUP con el apoyo de Cs, que será sustituida por un grupo de expertos, también en sede parlamentaria, qué investigue lo que falló en la gestión de la Covid en los geriátricos (el goteo de muertos por el virus en las residencias comenzó el pasado 8 de marzo de 2020) y plantee cambios.

El grupo de expertos dependerá de la comisión de Drets Socials del Parlament y la formarán expertos en el ámbito sociosanitario designados por los partidos políticos del arco parlamentario. "Si no lo investigamos, si no entendemos qué falló y quién es el responsable de ello, se volverá a repetir. Y nuestro estado democrático no se lo puede permitir", afirma la portavoz de la coordinadora de residencias 5+1, María José Carcelén.

El líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha criticado que el PSC no vaya a apoyar la creación de la comisión de investigación sobre la gestión de las residencias durante la pandemia y sí que lo hiciera en la anterior, y lo ha atribuido a "su voluntad de no incomodar" al Govern. Ha acusado a los socialistas de

"apuntalar al régimen que hay en el poder en Cataluña" y de tener intereses comunes con ERC: "Mantener en el Gobierno de la Moncloa a Pedro Sánchez y procurar un tripartito aquí gobernando con ellos en la próxima legislatura".