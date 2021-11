Llicenciats en Educació Física demanen una reunió amb Marzá per a abordar l'augment de l'esport en la càrrega lectiva

De fet, la Comissió d'Educació i Formació Professional del Senat, en la seua sessió del 26 d'octubre, ha aprovat una moció instant el Govern, en col·laboració amb les comunitats autònomes, a seguir impulsant l'Estratègia de Foment de l'Activitat Físic-Esportiva i lluita contra el sedentarisme, segons recorda l'entitat col·legial en un comunicat.

Així, es treballarà per a fer realitat l'increment en una hora del currículum de l'assignatura en l'Educació Primària i Secundària, així com la potenciació de l'activitat dels centres escolars com a promotors i coordinadors de l'activitat física i l'esport.

Després d'aquesta notícia, el Colef CV ha sol·licitat una reunió amb Marzà per a traslladar-li el treball realitzat des de fa mesos i fer-li arribar el dossier de propostes argumentades per a l'augment d'hores de l'Educació Física a la Comunitat Valenciana. Aquest document cientificotècnic justifica, a més, la possibilitat d'arribar la iniciativa a la Comunitat Valenciana "sense minorar o suprimir la càrrega horària de cap altra assignatura", segons les mateixes fonts.

Així, destaquen que aquesta iniciativa s'aprova en un moment "clau", ja que ara s'estan elevant a audiència i informació pública els textos legislatius dels currículums de les diferents etapes educatives, amb la seua corresponent càrrega lectiva per a cada assignatura.