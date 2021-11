Més de 15.000 persones acudeixen a la Plaça del Llibre de València i 'Noruega' es converteix en l'obra més venuda

Segons ha indicat l'organització en un comunicat, la xifra d'assistència a la cita de València implica un 50% més de visites respecte a l'edició anterior. A més, unes 4.000 persones van participar a les 36 propostes de la tercera edició de la Plaça a Castelló.

D'aquesta manera, i amb la presentació de la primera edició de la Plaça d'Elx el dissabte 27 de novembre i la previsió d'inauguració de noves edicions de cara el 2022; aquest projecte "reivindica el seu caràcter vertebrador, de difusió de la producció editorial i, conseqüentment, de normalització literària a tot l'àmbit lingüístic".

Amb quasi 60 editorials i 40 autors participants a la Plaça del Llibre de València; i 15 editorials i més de 30 autors participants a la Plaça de Castelló, les dos cites han sigut escenari de "múltiples presentacions, debats i taules redones que han girat en torn a la història, el feminisme, la política valenciana o el potencial dels llibres infantils com a ferramenta educativa; així com concerts, teatre infantil i juvenil, però sempre amb la paraula escrita com a estendard".

'NORUEGA', LA MÉS VENUDA

L'obra més venuda d'aquesta Plaça és 'Noruega', de Rafa Lahuerta (Llibres de la Drassana). Després, 'Som dones, som lingüistes, som moltes i diem prou' (Eumo Editorial) de M. Carmen Junyent i 'Intel·ligència artificial' (Sembra Llibres) d'Enric Senabre i Vicent Costa a la Plaça de València. Mentre, a Castelló els més venuts darrere de 'Noruega' van ser 'Malifetes satisfetes' (Andana Editorial) d'Aina Garcia-Carbó i 'El manifest de les cures' (Tigre de paper) de The Care Collective.