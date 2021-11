Unidas Podemos se suma a PP y PSOE y da luz verde a la renovación del TC sin la presencia de la oposición

Los magistrados Concepción Espejel, Enrique Arnaldo, Juan Ramón Sáez Valcarcel e Inmaculada Montalban han pasado el primer examen para formar parte del Tribunal Constitucional. Los cuatro han recibido este jueves el aval de la Comisión de Nombramientos del Congreso de los Diputados con 242 votos a favor, los del PSOE, PP y también de Unidas Podemos. El resto de la oposición, no obstante, ha decidido abstenerse en la votación al calificar de "teatrillo" la comparecencia de los cuatro magistrados, que tendrán que ser ratificados por el Pleno del Congreso antes de tomar posesión.

El voto favorable de los morados constata lo que desde la formación habían dejado caer con anterioridad. Pese a las dudas que trasladaron los populares, Unidas Podemos formó parte del pacto que sellaron el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, para renovar las cuatro plazas caducadas del Alto Tribunal, aunque su firma no apareciera en el papel, como tampoco su logo. El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha justificado el pacto señalando que "la Constitución es clara".

"Nos encantaría que hubiera una reforma constitucional, una forma de Estado diferente y que los magistrados del TC no se tuvieran que elegir por tres quintos de cada cámara, pero la Constitución es clara y para ello hace falta el PP", ha señalado en una entrevista concedida a RNE. Además, ha señalado que se tienen que "tragar sapos" en referencia a perfiles del PP "porque, si no, no habría renovación". Se ha referido así a Concepción Espejel y, más concretamente, a Enrique Arnaldo.