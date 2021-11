Vitoria acogerá el ciclo 'Ondas de Jazz en la Ciudad' entre el 23 de noviembre de este año y el 5 de junio de 2022

Este evento se enmarca en el programa de actividades de 'Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora', promovido por el Servicio de Educación, en colaboración con la asociación Jazzargia, según ha informado el Ayuntamiento de Vitoria.

Bajo el título 'Jazz nire historia da, nire bizitza da / Jazz is my history, is my life', el programa de 'Ondas de Jazz en incluirá ocho conciertos didácticos.

Los conciertos se celebrarán los días 23 de noviembre (Proyecto Villalacre), 21 de diciembre (Alba Careta Group), 25 de enero (Etinne Mbappe Quartet), 22 de febrero (María Toro Quintet), 22 de marzo (Lucía Rey Trío), 26 de abril (Combos Escuela Municipal de Música Luis Aramburu y Conservatorio Jesús Guridi), 10 de mayo (Big Bans), y 4 de junio (Mattien Sangio Quartet).

Las veladas se celebrarán a partir de las siete de la tarde y el precio de entrada será de entre cinco y siete euros, con un abono de temporada por un importe de 35 euros para todas las citas.

El concierto benéfico quedará excluido del abono y tendrá un precio de doce euros. Las entradas y abonos se podrán a la venta en la web ondasdejazz.com. Las citas serán gratuitas para determinados colectivos.

El programa del festival ha sido presentado este martes por la concejala de Educación y Cultura, Estíbaliz Canto; la diputada foral de Cultura y Deporte, Ana del Val; Kepa Ortiz de Urbina (Caja Laboral) y Joseba Cabezas (Jazzargia).