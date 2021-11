Las defensas de los acusados de asesinar a Ardines afirman que "no hay ninguna prueba" de su culpabilidad

En el banquillo se sientan cuatro hombres. Uno de ellos, Pedro Luis Nieva, cuya mujer, según el ministerio fiscal, mantenía una relación con el fallecido.

Su defensa de Pedro Nieva, ejercida Javier Beramendi, ha defendido este martes la libre absolución de su defendido y rechaza todas las acusaciones de Fiscalía, asegurando que "no tuvo intervención alguna en la muerte violenta de Ardines, ni planeó, ni intervino directa o indirectamente en la misma".

Así mismo ha incidido en que "no hay ninguna prueba directa, ni testigo que haya visto u oído algo, ninguna prueba objetiva científica" que implique a su defendido u tanto en las vallas de obra ubicadas en la zona en la que la víctima fue agredida, únicamente fue encontrado ADN de una mujer, lo mismo que en el coche de la víctima, así como en su ropa y bajo sus uñas, con la que este mantenía una relación sentimental desde hacía al menos 2 años que "trataron de ocultar".

"No se ha encontrado ADN de nadie más a pesar de que se buscó exhaustivamente. Mi defendido no ha tenido ninguna intervención en los hechos", ha insistido.

La defensa de Pedro Luis Nieva ha considerado que el trabajo de investigación es "un esfuerzo por tratar de hacer encaje de bolillos donde no existe ningún material revelatorio"

El letrado ha recordado al jurado que "si no hoy prueba, si no hay certezas o si hay duda sólo cabe absolver y haciéndolo también hacen justicia, porque les ha indicado que la justicia no sólo se hace condenando, sino resolviendo y decidiendo.

La defensa de Jesús Muguruza, ejercida por el abogado Luis Mendiguren, también pide la libre absolución y muestra total disconformidad con los hechos que le atribuye la Fiscalía. En su intervención para dirigirse a los miembros del jurado les ha recordado que la presunción de inocencia es "la piedra angular del derecho penal" y ha añadido que por lo tanto deberán existir pruebas determinantes y de peso para poder condenar a alguien.

"Aquí podremos comprobar que no hay pruebas objetivas ni evidentes", ha manifestado el letrado que ha destacado que tampoco hay pruebas "físicas o biológicas".

Por su parte la defensa de D. Benatia, ejercida por Adrián Fernández, también niega los hechos que se le atribuyen desde Fiscalía, y ha pedido a los miembros del jurado que "no se dejen llevar por lo que puedan ver o leer en los medios de comunicación y la versión que ya les haya llegado del caso".

"Las cosas no siempre son lo que parecen", ha destacado el letrado de la defensa de uno de los supuestos sicarios, que ha añadido que "no hay atestados policiales infalibles". "Yo tengo la convicción de que el señor Benatia no es el culpable de la muerte de Ardines", ha dicho.

Por su parte la defensa de Maamar Kelii, ejercida de oficio por Fernando de Barutell, reclama también la libre absolución de su representado y destaca que en esta investigación han existido "presiones" y ha llegado a manifestar que a su defendido le han llegado a exhibir como "un mono de feria".

Barutell ha manifestado que su cliente quizás no sea un ciudadano "ejemplar" pero no es cierto que tratase de fugarse tras la muerte de Ardines y carece de sentido lo que sobre esa cuestión recoge la investigación. Tampoco, según el letrado, encajan los hechos que relata el fiscal referidos al ataque sufrido por la víctima.

LOS HECHOS SEGÚN FISCALÍA

En el banquillo se sientan cuatro hombres. Uno de ellos, Pedro Nieva cuya mujer, según el ministerio fiscal, mantenía una relación con el fallecido.

Se trataba de una relación desde la adolescencia, que duraba ya más de 30 años cuando se cometieron los hechos y se desarrollaba en Llanes, donde vivía Ardines y a donde Pedro Nieva se desplazaba sobre todo en periodos vacacionales, ya que vivía junto a su familia en el País Vasco. Los dos mantenían esta relación de forma encubierta y al margen de sus respectivos matrimonios.

Considera probado el fiscal que el acusado Pedro Nieva, descubrió el idilio en diciembre de 2017, tras grabar con su móvil una conversación entre su esposa y el fallecido.

Según el Ministerio Público, en el mes de julio de 2018, el acusado ante la proximidad de la época estival y sabedor de que su mujer pasaría el verano en una casa familiar próxima a la de la víctima tomó la decisión de acabar con la vida del concejal y para ello contactó con el también acusado Jesus Muguruza, a quien pidió que buscase a personas que pudieran ejecutar los hechos.

Así, J.M. planteó el encargo al tercero de los acusados Maamar Kelii, quien, tras una reunión en la que se llegó a un acuerdo sobre el precio a pagar, decidió actuar conjuntamente con un cuarto acusado, D.B.

En la madrugada del día 16 de agosto, sobre las cuatro y media de la mañana los acusados Maamar Kelii y D. Benatia llegaron a Belmonte, cerca de donde vivía Ardines, y colocaron vallas en la carretera. Lo hicieron de forma que impedían el paso de cualquier vehículo, para asegurarse de no fallar e incrementar el tiempo disponible para abordar a Javier Ardines. Los acusados se habrían escondido tras un muro y matado a Ardines.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato del que Pedro Nieva participaría en condición de inductor, el acusado Jesús Muguruza en condición de cooperador necesario, y los acusados Maamar K. y D. Benatia, en condición de coautores. Solicita que se condene a cada acusado a 25 años de prisión.