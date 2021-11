Hailey Baldwin cuenta quién fue su principal apoyo en su año más difícil con Justin Bieber

Hailey Baldwin y Justin Bieber concedieron este lunes una entrevista para el programa radiofónico Good Faith with Chelsea & Judah Smith, en el que se sinceraron, entre otros temas, sobre su matrimonio.

La pareja se dio el 'sí quiero' en 2018, cuando el cantante lidiaba con sus problemas de depresión. Por aquel entonces declaró que la modelo estaba siendo un pilar fundamental en su vida, ya que a veces deseaba "no vivir más".

Por ello, en una conversación del pasado mes de marzo con Elle, la joven admitía que su primer año de matrimonio había sido "muy difícil", todavía más cuando estaba "a la vista del público". Unas palabras que siguen la línea de las que dio en su última intervención.

Según contó, su madre, Kennya Baldwin, la convenció de que se mantuviera firme, diciéndole que la mala época simplemente "iba a pasar". "Recuerdo que la llamé varias veces", admitió.

La modelo recuerda "una vez en particular": "Estábamos en Brooklyn y la estaba llamando. Yo estaba llorando y pensaba: 'Simplemente, no puedo hacerlo'. No hay forma de que pueda hacer esto si va a ser así para siempre".

"Solo recuerdo que estaba tranquila al teléfono, y me dijo: 'Va a pasar, y tú estarás bien y él estará sano y estamos aquí para ti'. Y siento que tuvimos mucho apoyo", apuntó la entrevistada, reconociendo que su madre la ayudó mucho.

Tras estas palabras, el cantante admitió que Baldwin supo estar tanto en las buenas y como en las malas: "Incluso cuando nos casamos, todavía había mucho daño y dolor que necesitaba superar. Pero has visto mi corazón a través de todo. La verdad, podría llorar pensando en eso".