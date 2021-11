El proyecto definitivo de República Argentina añade tres plazas de aparcamiento y amplía los pasos de peatones

El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Jaime Caballero, ha presentado este martes el trazado final de la vía, que se remodelará en el tramo comprendido entre las calles Gran Vía y Pérez Galdós. Un proyecto final, después de que el pasado 23 de abril se dio a conocer el el anteproyecto.

El proyecto, que ha sido elaborado por el equipo técnico municipal, "trata de responder a todos los usuarios de la vía al tener en cuenta los diferentes usos y servicios, y ofrecer un reparto proporcionado del espacio público".

De esta manera, ha explicado Jaime Caballero, "el proyecto amplía las aceras y se crea una plataforma peatonal generando zonas estanciales a las que se incorporarán árboles, jardineras y mobiliario urbano". El edil ha recordado que, en este tipo de plataformas, la velocidad máxima para los vehículos se sitúa en 20 kilómetros por hora.

El proyecto, que divide la calle en varias secciones, da un protagonismo especial a la intersección con la calle Pilar Salarrullana, ya que se configura ese espacio como una plaza para que ambas calles compartan tránsito de personas y estancia. De este modo, al crearse una plataforma única, la zona destinada a calzada rodada tiene la misma cota que las aceras.

Se mantiene así un único carril de acceso desde la calle Gran Vía que modifica su trazado fuera del eje de la calle con el fin de que los conductores reduzcan su velocidad y se calme el tráfico. En la intersección con la Avenida Pérez Galdós se conservan los dos carriles de salida para mantener la capacidad de la vía para tráfico rodado.

Con este proyecto, además, se crea un nuevo paso peatonal con la intersección de la calle Pilar Salarrullana que permite el cruce en esta zona de mayor tránsito de personas.

Para favorecer la logística, el proyecto mantiene una banda de aparcamiento de alta rotación, con un máximo de 20 minutos de estacionamiento, y carga/descarga en la acera este, además de otras tres plazas en la acera oeste, en el inicio de la calle junto a Gran Vía.

Además, se incorpora como dotación una plaza reservada para personas movilidad reducida y estacionamiento para motos y bicicletas. Por último, el proyecto incluye la renovación de las infraestructuras de saneamiento e iluminación.

Jaime Caballero ha explicado que, con esta intervención, "que ya conocen comerciantes y vecindario", se pretende "consolidar de forma definitiva las medidas adoptadas con motivo de la pandemia de la COVID-19 que se pusieron en marcha en mayo de 2020 con el objetivo de ampliar el espacio público destinado a los peatones y mantener la distancia personal como medida de protección".

En el caso de los comerciantes de la zona, que han expresado en algunas ocasiones malestar por el proyecto, el concejal ha apuntado que "presentaron, por parte de FER Comercio, un documento".

En él, se citaban algunos aspectos "que no cambiaban sustancialmente la tipología del proyecto", con temas que se han adoptado, como las plazas de aparcamiento de uso mixto, "y otras no, como los cargadores para coches eléctricos, que no tenían mucho sentido para aparcamientos de alta rotación".

Precisamente, entre los aspectos que se han introducido en el proyecto final, Caballero ha citado "la ampliación de las aceras con Pérez Galdós, los parterres en zonas estanciales, las tres nuevas plazas de aparcamiento, los aparcabicis y aparcamotos o la nivelación del pasaje de Gran Vía con la plataforma única de la calle".

Otras, en cambio, "no se han podido atender", como hacer la calle totalmente peatonal, invertir el sentido del tráfico o crear un carril bici a contraflujo "porque se ha decidido dar prioridad al peatón, y entonces el espacio existente es insuficiente para poder meter todo, no da para más".

Los materiales que se emplearán son de la familia ecoGranic, que utiliza hasta un 30% de material reciclado. Este material, además de cumplir su función arquitectónica y estética, contribuye a la eliminación de contaminantes de la atmósfera mediante un proceso similar al proceso químico que hacen las plantas.

Las obras tienen un plazo de ejecución de seis meses "y no comenzarán antes del final de la campaña de Navidad, tal y como se ha hablado con los comerciantes". La Junta de Gobierno Local aprobó en su sesión del pasado 27 de octubre el proyecto de remodelación de República Argentina, así como un gasto de 869.852,87 euros (IVA incluido) para el proceso de licitación.