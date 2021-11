Almeida desmiente haber dicho que Ayuso no pueda ser la presidenta del PP de Madrid: "Esa frase no es cierta"

El portavoz nacional del Partido Popular ha desmentido "tajantemente" haber dicho que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no pueda ser quien presida el PP madrileño. Una información con la que ha desayunado esta mañana José Luis Martínez-Almeida en el diario El Mundo.

Acorde a esta publicación, el también alcalde del Ayuntamiento de Madrid "mantiene reuniones con la dirección nacional, que apuesta por él como alternativa" en las que ha llegado a transmitir que lo que no quiere es que Ayuso presida el PP de Madrid.

José Luis Martínez-Almeida ha asegurado ante los medios de comunicación que esa frase que se le atribuye "no es cierta". "Yo no he dicho que Isabel Díaz Ayuso no pueda ser la presidenta del PP en Madrid", ha insistido.

En relación a su posible candidatura, Almeida ha reiterado que "no toca hablar de del tema" y que pese a todo lo que se está publicando en la prensa y las filtraciones que se están produciendo está centrado "únicamente" en su labor como alcalde de Madrid.

"Lo que los madrileños quieren es que me centre en mi labor como alcalde. Los madrileños no entenderían que hablase más del partido que de la limpieza de la ciudad o del transporte público". De ahí que José Luis Martínez-Almeida no se vaya a distraer "ni un segundo" de esa labor.