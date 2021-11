España descarta revacunar a toda la población como empiezan a hacer países de Europa ante el avance de la sexta ola

La sexta ola de la pandemia es ya una realidad en parte de Europa. Poco a poco, la alerta por la Covid ha ido barriendo el continente de este a oeste y las situaciones de desbordamiento de la asistencia sanitaria y de toma de medidas se sitúa ya en la frontera de Alemania. España consigue de momento mantenerse en la zona de bajo riesgo, con una leve bajada este martes de la incidencia acumulada (IA), que se sitúa en 49,03, casos por 100.000 habitantes, frente a los casi 50 de los días pasados. En todo caso, las autoridades extreman la vigilancia ante el aumento de contagios aunque el Ministerio de Sanidad descarta que vaya a administrar una dosis de refuerzo a la población en general como ya estudia Alemania y ha empezado a hacer Austria. Irlanda se la pondrá a los sanitarios y Países Bajos ultima la reintroducción de algunas restricciones como el uso de mascarilla en interiores.

El avance de nuevo del coronavirus por Europa se aprecia muy bien en los mapas del Centro Europeo para Prevención y Control de Enfermedades (ECDE) y es inversamente proporcional al avance de la vacunación contra la Covid.

Situación de la pandemia en Europa a 28 de octubre. Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades.

Así, la situación empieza a estar desbordada en Hungría, donde el ejército está ayudando en los hospitales por el aumento de casos y de fallecidos. Como este pañis, Bulgaria y Grecia registraron este lunes las mayores cifras desde que empezó la emergencia sanitaria, hace ya más de año y medio, y los sistemas sanitarios de estos dos países están también al borde del colapso. En Rusia, fuera de la UE, el lunes hubo un nuevo récord de muertes por el coronavirus, 1.178 en solo 24 horas. Más hacia el oeste, el Reino Unido la situación no es mucho mejor y en los últimos días la incidencia del virus ha rampado a los 900 casos.

De las 310 personas que han muerto en un día en Bulgaria solo el 7% estaban vacunadas, en un país donde solo tiene pauta completa el 21,3% de la población y que se sitúa a la cola de la UE. En Hungría, tiene pauta completa el 58,2% de la población, según datos del ECDE y en Grecia, el 59,3%, tasas que se sitúan por debajo del 76,6% de la población total que tiene pauta completa en España o del 71,2% en Italia y en Irlanda.

Expertos y responsables políticos apuntan a la cobertura de vacunación contra la Covid como el factor que está haciendo en que en algunos países la Covid esté volviendo con fuerza y que en otros no lo haga. Sin embargo, no es la única razón, porque Irlanda es uno de los países de la UE con más población vacunada completamente y estos días aparece ya en rojo y naranja oscuro en el mapa de ECDE. En este contexto, Dublín ha anunciado que pondrá una tercera dosis de vacuna al personal sanitario, en seguimiento de una de las recomendaciones que hizo recientemente el ECDE y que España de momento no ha decidido adoptar.

En este escenario, otros dos países europeos han decidido ampliar al máximo la población que recibirá una tercera dosis. Alemania está estudiando administrarla a todos los habitantes mayores de 12 años -los que de momento son vacunables hasta que no se decida eventualmente continuar por los menores de esa edad- y en Austria, el ayuntamiento de Viena también la está poniendo a toda la población mayor de 12 años. "Sabemos que el efecto de la vacunación desaparece y que, por lo tanto, es necesario un tercer pinchazo", declaró el Michael Ludwing, alcalde de la capital austriaca, donde en 24 horas se han registrado 4.521 casos y la incidencia acumulada es de 392 casos por 100.000 habitantes.

Tercera dosis no necesaria

Mientras, en España la determinación de qué colectivos deben recibir la tercera dosis de vacuna está en una "evaluación continua" y de momento solo se está administrando una tercera (o segunda) dosis a la población mayor de 70 años y aquellas personas que en su día recibieron Janssen, a las que el 15 de noviembre se empezará a poner una segunda dosis, según acordó recientemente la Comisión de Salud Pública. Este martes desde Zaragoza, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio, Fernando Simón, ha prácticamente descartado poner una tercera dosis a toda la población. Según ha dicho, no la ve necesaria y "es mejor darlas a países del tercer mundo".

Aunque a duras penas y muy cerca de la incidencia acumulada de 50 casos por 100.000 habitantes y de pasar a nivel de alerta media, España se mantiene de momento en el nivel de riesgo bajo en la que entró el 7 de octubre. La principal razón que arguye el Ministerio de Sanidad es la elevada cobertura de vacunación, que entre la "población diana", mayor de 12 años, alcanza el 88,6% de pauta completa. No obstante, la ministra, Carolina Darias, y las comunidades mantienen una "vigilancia" estrecha sobre la evolución de la situación por la que algunas autoridades empiezan a alertarse.

Lentamente, pero sube

La viceconsejera de Salud de Andalucía, Catalina García, ha afirmado este martes que mantiene una "vigilancia muy importante" sobre la evolución de la pandemia. Esta comunidad tiene una IA de 34,4 casos, muy por debajo de los 59 de media nacional, pero García ha señalado que "va subiendo". "Muy lentamente, pero subiendo". Por eso, ha indicado que hay que estar "muy atentos a las cifras diarias" porque ya se está "viendo en otros países que están empezando a dar 10.000, 5.000 casos diarios".

Dentro de España, el País Vasco vuelve a arrojar unas de las peores cifras de incidencia. Este lunes era de 86,6 casos por cada 100.000 habitantes, según recogía este lunes su boletín oficial, y con ella hay otras siete comunidades que se sitúan por encima de los 50 contagios por 100.000 habitantes, la barrera que marcar el paso a una zona de bajo riesgo, en la que en términos globales sigue España desde el 7 de octubre y con una situación mucho mejor que la de otros países europeos.

Al otro lado de los Pirineos, Francia también se mantiene con una cifra no tan alarmante, de 56 casos por 100.000 habitantes pero en los últimos días también han aumentado los casos en un "repunte epidémico" que, según sus expertos, "se confirma" por el aumento de hospitalizaciones e ingresos en UCI, algo que no se registra de momento en España.