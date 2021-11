Pineda alerta de que si se caen 12 millones del presupuesto por anular la plusvalía, habrá que ir a prórroga

Pese a ello, ha incidido en que desde el Ministerio de Hacienda ya se ha anunciado una "pronta" solución a través de una norma, que espera y confía en que se dicte "lo más rápido posible" y se despejen las dudas sobre los ingresos municipales. Así lo ha señalado en rueda de prensa en el Consistorio posterior a la Junta de Gobierno local.

Pineda, asimismo, ha señalado que, pese a que se llegue a dictar esta, y aún sin saber el contenido, todo apunta a que no va a dar tiempo a aprobar el proyecto de presupuestos de 2022 en Junta de Gobierno el próximo 16 de noviembre, como estaba previsto inicialmente.

Esto haría obligado rehacer el calendario previsto. No obstante, ha apuntado que al mantener el calendario de reuniones previstas con el Consejo Social y los de Distrito, las ya celebradas y las que se harán esta semana, no se producirían mayores retrasos al tener estos órganos de participación ya información del borrador y de lo que podría pasar si no se pudiera contar con esos 12 millones de euros.

Según la edil, pese a la "incertidumbre" a cuenta de la sentencia del Tribunal Constitucional, creen que deben seguir presentando el borrador presupuestario, "por puro" respeto a los que representan a toda la ciudadanía. Pineda ha insistido en que esperan que se resuelva "pronto" y se pueda mantener el nivel de ingresos.