Dos detinguts per assaltar una residència d'estudiants a Alcoi i amenaçar amb un ganivet a residents

Els arrestats, van forçar una de les finestres de la planta baixa de l'edifici i, una vegada a l'interior, van agafar un ganivet de la cuina i es van dirigir a les habitacions on van amenaçar dos dels estudiants que en elles es trobaven, detalla la Prefectura Superior de Policia de la Comunitat Valenciana en un comunicat.

A una de les víctimes, van arribar a immobilitzar-la amb un cinturó i una dessuadora al mateix temps que li colpejaven a la cara perquè els entregara totes les seues pertinences de valor. Van aconseguir sostreure-li el seu ordinador, el telèfon mòbil, la motxilla, diners en efectiu i altres objectes electrònics.

Posteriorment, van entrar en l'habitació d'una altra de les víctimes a qui igualment van amenaçar de mort perquè els donara les seues pertinences per a, posteriorment, fugir per la porta principal amb les claus d'un dels agredits.

Les víctimes, immediatament després que els seus agressors es marxaren, van cridar el 091. Fins al lloc es van personar immediatament diverses dotacions de la Policia Nacional, que van assistir als estudiants. A més, va començar per part dels agents de la Policia Judicial d'Alcoi una investigació per a tractar d'identificar als agressors.

De les declaracions de víctimes i testimonis, els policies, van aconseguir dades i informacions que van donar com resultat la total identificació dels assaltants. Així doncs, ràpidament, es va establir un ampli dispositiu policial que va conduir a la detenció dels dos investigats, sota la imputació d'un delicte de robatori amb violència a casa habitada.

DEVOLUCIÓ OBJECTES ROBATS

Els agents, no només van aconseguir detindre als presumptes autors, sinó que també van poder reconstruir els seus passos anteriors a l'assalt i posteriors al mateix, donant amb el domicili que havien utilitzat per a ocultar-se. Allí, els policies van localitzar tots els objectes sostrets, que els van ser entregats als seus legítims propietaris convenientment, així com el ganivet que van utilitzar per a amenaçar les víctimes.

Els detinguts, de nacionalitat marroquina i de 29 i 39 anys d'edat, ja comptaven amb antecedents policials anteriors per delictes similars, i van ser posats a la disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia d'Alcoi, que va decretar el seu ingrés a la presó.