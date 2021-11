Omar Sánchez dedica unas palabras a Anabel Pantoja tras las últimas polémicas: "Seguimos en el camino"

Aún en el punto de mira mediático y tratando de esquivar los rumores sobre infidelidades, Omar Sánchez ha compartido una imagen en la que, de la mano con Anabel Pantoja, demuestra el profundo amor que la pareja recién casada siente y no tiene miedo a reflejar.

Con una secuencia de dos imágenes que Sánchez ha subido en su perfil, deja claro su amor hacia Pantoja. En la primera, ambos ríen mientras pasean abrazados a orillas del mar en las playas de Pozo Izquierdo y, como guinda de pastel, en la segunda se miran fijamente a nada de fundirse en un beso.

"Seguimos en el camino", ha comentado Omar junto al post. La pareja ha compartido unos días juntos con otros amigos por Canarias, después de pasar unos días separados y tras el revuelo mediático que provocaron las imágenes de Sálvame.

Anabel Pantoja, por su parte, ha compartido una imagen junto a su marido en el que salen sonrientes mientras ella rodea a Omar con sus brazos, en mitad de la celebración nupcial. "Un mes", ha mencionado, junto al hashtag de "Pantoboda".

"Se trata de una presunta deslealtad de Omar a su mujer. Son vídeos demoledores, donde (él y una acompañante) se besan, se tocan en todos los lados. Hay un momento en el que se van juntos al baño, están unos 15 minutos y salen juntos. Piden mucha pasta porque tiene un valor informativo bestial", decía Kiko Hernández desde el plató.

Sin embargo, ni Anabel ni Omar han pretendido dar más importancia a los rumores. Mientras que Pantoja ha permanecido en silencio público, Sánchez ja asegurado que esas imágenes no demuestran ninguna deslealtad: "Todo el mundo sale, tiene amigas, tiene conocidos. No tengo nada que esconder. Así que no tengo más nada que hablar. No sé con qué intención hacen esto, no voy a hablar más del tema porque me parece ridículo".