Cs reclama que la remodelación de República Argentina incluya el soterramiento del cableado de las fachadas

Como ha dicho en rueda de prensa la concejala 'naranja' Rocío Fernández, "hay que resolver el problema del cableado de telecomunicaciones y de energía eléctrica que cuelga de muchas fachadas de la ciudad", algo que, en el caso de República Argentina, "serviría además de mejora estética para una de las calles más transitadas de la ciudad".

Ha recordado que "en todo Logroño se pueden ver ejemplos de fachadas llenas de cables cruzados", pero ha señalado especialmente que esto ocurre "en el Casco Antiguo, con redes de telefonía y de tendido eléctrico incluso por encima de fachadas de edificios catalogados".

Con todo, Fernández ha puesto como objetivo República Argentina "dado que el equipo de Gobierno muncipal va a acometer la remodelación de esta vía dentro de su programa 'Calles Abiertas', y consideramos que es el momento para que se incluya el soterramiento del cableado en esa reforma".

Ahora mismo, ha dicho la edil, "encontramos una madeja de cableado en las fachadas, redes de cables de instalaciones obsoletas, una maraña enlazada que incluso puede generar riesgos". "Además, creemos que la remodelación de la calle tiene que ser una oportunidad para que se resuelvan todos los problemas que tiene", ha dicho.

En este sentido, ha recordado que "se prevén invertir cerca de 900.000 euros, y lo normal sería que, con esa reforma, la calle solucione todos sus problemas y quede como una vía atractiva en todos los sentidos".

"La remodelación debe ser una oportunidad, no soterrar el cableado y no resolver definitivamente todos los problemas de la calle sería un error", ha considerado Rocío Fernández, quien ha apuntado que "si no se hace, o se tendría que seguir sufriendo el cableado durante décadas, o se vería la incongruencia de tener que levantar el pavimento en poco tiempo".

Ha incidido la concejala 'naranja' en querer conocer "si el Ayuntamiento ha hablado con las empresas implicadas, porque a veces parece que es fuerte con el débil y le impone -como está sucediendo en la calle República Argentina y el rechazo generado con el proyecto de remodelación-; y es débil con el fuerte, como ha ocurrido con la subestación de Cascajos".

Fernández ha recordado que "fue el propio Partido Socialista - cuando era oposición, claro- el que exigió al anterior Gobierno municipal que fuera actor protagonista y que demandara a las empresas eléctricas y de telecomunicaciones que desarrollara las acciones necesarias para eliminar el cableado de las fachadas de los edificios".

A ello ha sumado, igualmente, que "hay un acuerdo de pleno, de enero de 2019, sobre una propuesta socialista que fue aprobada con los votos a favor de PP, PSOE, PR y Ciudadanos, pero, como pasa con la Ronda Sur o con la Pasarela de Los Lirios, PSOE y PR+ dicen una cosa cuando están en la oposición, y otra muy diferente cuando gobiernan", al tiempo que ha recalcado que "la pretensión de Cs es sumar y tratar de mejorar los proyecto que el Ayuntamiento lleva a cabo".

"No queremos que solo impongan su doctrina de 'Calles Abiertas'. Tienen que dialogar e implicar a vecinos y comerciantes en los proyectos. Imponer es fracasar. Así que esperamos que el alcalde escuche a los vecinos y resuelva el problema. No es de recibo llevar a cabo las obras de República Argentina sin hacer el soterramiento del cableado. Es una petición vecinal", ha concluido Rocío Fernández.