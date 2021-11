Mazón aborda amb l'ambaixador al Regne Unit accions per a perllongar l'estada dels visitants britànics

En la trobada, que va tindre lloc aquest dilluns a la nit en l'Ambaixada en Chesham Placer, també van estar presents el director del Patronat Provincial de Turisme, José Mancebo, i l'alcalde de Benidorm, Toni Pérez, informa la corporació provincial en un comunicat.

Mazón recalca que "els residents britànics a la província són una font de riquesa i un dels millors ambaixadors per a l'arribada del turisme britànic a la Costa Blanca".

"Són fonamentals i, per açò, estem treballant en la reciprocitat perquè també puguen estar sis mesos seguits en el nostre territori quan venen a visitar-nos, perquè són les mateixes condicions en les quals els alacantins i els espanyols podem estar al Regne Unit", assevera.

La reunió amb l'ambaixador, que es va perllongar durant una mica més de mitja hora, "ha anat en aquest sentit i s'han engegat activitats comunes per a pressionar, per a treballar i per a apropar aquesta possibilitat des del punt de vista de la reivindicació davant el Govern Britànic", ha detallat Mazón.

Finalment, el responsable institucional i president del Patronat Provincial de Turisme ha reconegut que la trobada "ha sigut molt satisfactòria i l'ambaixador és perfectament conscient d'una de les prioritats que té la província d'Alacant com una gran província, probablement les més britànica de tota Espanya, amb més de 70.000 residents".

D'aquesta trobada va eixir el compromís de l'ambaixador de traslladar al govern britànic aquesta "urgent necessitat per als interessos turístics i econòmics de la província", segons ha traslladat Mazón.

L'àrea de Residents Internacionals de la Diputació d'Alacant, que dirigeix el diputat Juan de Dios Navarro, ha engegat en els últims anys diverses campanyes informatives per a facilitar tràmits i resoldre dubtes que es plantegen als britànics que viuen en la nostra província.

WORLD TRAVEL MARKET

La trobada s'ha produït en el marc de la World Travel Market, on el Patronat Costa Blanca va tancar ahir "un important acord amb turoperadors internacionals per a activar un pla extraordinari enfocat a accelerar les reserves de visitants britànics a la província de cara a 2022".

Tal com va anunciar Mazón, aquesta estratègia, en col·laboració amb el sector turístic de la Costa Blanca, s'activarà al desembre i constarà de diverses fases amb la finalitat de garantir que durant el primer trimestre del pròxim any ja estiguen concertades gran part de les estades en la província de turistes procedents del Regne Unit.