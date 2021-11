Consuelo Ciscar demana la nul·litat del cas IVAM i qüestiona la imparcialitat de la jutgessa i l'actuació de la UDEF

En concret, la Fiscalia ha requerit un informe pericial per a saber el valor de dos obres originals de Rueda que estan en l'IVAM i determinar el sobrecost; mentre que el lletrat de Ciscar, per la seua banda, ha parlat de "parcialitat" de la jutgessa instructora i de nul·litat de diligències. Sobre aquest últim punt, ha qüestionat la recollida per part de la UDEF de determinats documents informàtics. Ha al·ludit a alteració de la cadena de custòdia i a una còpia "clonada" amb una selecció de la informació a criteri de l'informàtic del centre cultural.

Es tracta de la peça 2 del conegut com a cas IVAM en la qual, al costat de Ciscar, estan acusats l'ex director econòmic administratiu del museu Juan Carlos Lledó, i el fill i hereu de l'artista, José Luis Rueda.

La peça principal del procediment, centrada en presumptes irregularitats de Ciscar per a promocionar la carrera artística del seu fill, Rafael Blasco, conegut com 'Rablaci', va acabar al setembre amb una conformitat: Ciscar va reconéixer que va malversar i va acceptar la pena d'un any i mig de presó -enfront dels 12 que li demanaven-. Per tant, ja li consten antecedents penals.

En la peça de Rueda, la Fiscalia reclama provisionalment per a Ciscar la pena de sis anys de presó i multa de 144.000 euros per un delicte continuat de prevaricació administrativa, de falsedat en document oficial comesa per funcionari públic i malversació de cabals públics en la seua modalitat agreujada. Per a Lledó demana cinc anys i sis mesos de presó i multa de 63.000 euros; i per a Roda, cinc anys per un delicte continuat de malversació. A més, sol·licita una indemnització per a l'IVAM de 3.456.876 euros.

La trama gira entorn d'un presumpte frau perpetrat per l'aleshores cúpula directiva de l'IVAM -dirigit aleshores per Ciscar, dona de l'exconseller de Solidaritat amb el PP, Rafael Blasco, condemnat pel cas Cooperació- mitjançant la compra, amb càrrec als fons públics, de 58 reproduccions d'obres de Gerardo Rueda. Eixes creacions van ser adquirides, així com altres 40 del mateix escultor, mort en 1996, a preu d'obres d'art originals "contravenint amb açò el subscrit en els contractes i enriquint amb açò il·lícitament" a José Luis Rueda en la quantia de 2.944.325 euros, manté la jutgessa instructora.

Un import que ha de sumar-se als 512.524 euros que va pagar l'IVAM a una fundació privada per a fondre 44 de les obres. A més, algunes d'eixes peces van ser promocionades "de forma indeguda" amb exposicions organitzades i sufragades pel propi IVAM, i que van comptar amb la intervenció directa del fill de Gerardo Rueda, per a "encobrir i estendre l'engany", amb un desemborsament afegit de quasi 720.000 euros.

Dos són els expedients d'adquisició sota sospita. El primer, datat en 2004, es va iniciar amb una carta enviada per la Fundació Rueda a Consuelo Ciscar en la qual s'oferia a l'IVAM l'obra 'El Gran Relieve', que havia sigut exposada en el mateix museu al maig de 1996, per 360.000 euros, com a condició prèvia per a la donació d'altres tretze creacions de l'artista.

El segon expedient d'adquisició analitzat és de l'any 2006 i comprèn la compra d'altres set obres de Rueda per un import total proper als 2,6 milions d'euros, sense que conste una proposta de venda prèvia efectuada pel fill de l'artista. El contracte en el qual es va formalitzar eixa operació, que incloïa la donació de 77 peces més, obligava l'IVAM a assumir les despeses de fosa de 44 d'elles.