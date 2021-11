El TEM es converteix en un "País de Mai Més cabanyaler" amb l'espectacle 'Las pequeñas cosas'

El muntatge, que s'estrena a la Comunitat Valenciana, uneix diversió, reflexió i inclusió, ja que els més menuts participen del procés de creació.

Per què arriba un moment en el qual, sense raó aparent més enllà del pas del temps, els adults deixem de jugar o per què ens obstinem a veure les coses a través de l'experiència (o suposada experiència) i no des de la innocència infantil són algunes de les preguntes que planteja la peça.

La companyia mallorquina La Mecànica concep un espectacle "des d'una perspectiva a l'altura dels genolls, el punt de vista dels xiquets era un desafiament que requeria deixar anar al Peter Pan que tots portem dins".

Així va sorgir 'Las pequeñas cosas', estrenada a principis de 2021 en el Teatre Principal de Palma. A partir de la dramatúrgia i la direcció de Pau Bachero, quatre intèrprets adults pugen a l'escenari per a, a través dels objectes-titelles, la dansa, el teatre físic i la música, desmitificar l'absurda lluita dels adults per ser bons models per als seus xiquets i confrontar aquesta "pose" amb la meravellosa ingenuïtat de la infància.

En el seu periple, comptaran amb la complicitat dels joves espectadors, als qui se'ls ofereix l'oportunitat de formar part de l'espectacle, assajant amb la companyia, aportant idees i apareixent de manera inesperada durant la funció. En el cas del TEM, els xiquets i xiquetes del barri podran participar gràcies a la col·laboració amb l'associació Brufol i el col·legi Santiago Apòstol.

"VENDAVAL DE CREATIVITAT INFANTIL"

Aquest "vendaval de creativitat infantil" en escena dona motiu a un muntatge divertit, descarat i enèrgic, capaç d'oferir un diàleg entre generacions i d'extraure diferents lectures del seu plantejament.

"La participació dels més xicotets és un dels punts més acaronats del projecte, és allò que li dona sentit. Aquesta experiència vivencial entre companyia, teatre i comunitat ens aporta una font inesgotable d'inspiració i desenvolupament col·lectiu", assenyalen els seus responsables, per als qui la realització d'un espectacle plenament inclusiu va ser sempre un objectiu innegociable.

"Volem que siga una experiència accessible a tota la infància, sense discriminació per classe, sexe, raça, religió o diversitat funcional, ja siga intel·lectual, motora o sensorial", conclouen.