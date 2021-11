No es la primera vez que ocurre: los porteros de la discoteca Waka Sabadell -ubicada en el municipio de Sant Quirze del Vallès (Barcelona)- han protagonizado este fin de semana una nueva agresión a un joven por supuestos motivos racistas.

A través de las redes sociales se ha difundido un vídeo donde se puede ver cómo los porteros propinan puñetazos y patadas a un joven delante del local, mientras otros dos persiguen a otro joven que huye de ellos corriendo.

Algunas de las personas que se encontraban en el lugar relacionan los hechos con una agresión por motivos racistas, ya que los porteros habrían negado al joven la entrada en el local "por ser de fuera".

Los Mossos d'Esquadra investigan de oficio la agresión supuestamente racista, tras difundirse las imágenes, aunque no se ha presentado denuncia.

Agresiones anteriores

Esta misma discoteca ya ha dado a conocer en anteriores ocasiones por otros casos de violencia por parte del personal de seguridad. De hecho, en una ocasión los porteros incluso llegaron a utilizar barras extensibles de metal, cuyo uso estaba prohibido para ellos.

Además, en 2019 la Generalitat anunció que quería denunciar a esta misma discoteca por otro caso de racismo, al no dejar entrar a un chico racializado.

Posible cierre en 2026

Fuentes del Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès han explicado a este diario que a Waka Sabadell podrían quedarle todavía cinco años de vida. En el 2020, el pleno del consistorio aprobó un Plan especial donde se prohíben este tipo de actividades de ocio nocturno en polígonos industriales, y que el pasado 28 de abril de 2021 aprobó definitivamente la Comisión de Urbanismo de Barcelona.

No obstante, la empresa ha presentado un contencioso contra este plan especial de limitación de usos para evitar el cierre, y todavía están a la espera de conocer si prospera o no. Si finalmente no prospera, la discoteca no estaría obligada a cerrar hasta 2026.