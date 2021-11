El Govern dice que los presupuestos autonómicos de 2022 "seguirán la misma línea" en cuanto a impuestos

Así se ha expresado Sánchez en respuesta a una pregunta del diputado del PP Sebastià Sagreras, sobre si el Govern contempla una rebaja de tributos en las cuentas de 2022.

Sánchez ha defendido la política fiscal del Govern como parte necesaria para "financiar unos servicios públicos suficientes que se han convertido en fundamentales en la crisis". "Hablamos de presupuestos que financian servicios", ha dicho.

El diputado del PP no se ha mostrado satisfecho con la respuesta. "Le daría la razón si me dijera dónde están las viviendas de protección oficial, o los colegios que no han hecho en seis años", ha dicho Sagreras, que además ha considerado, por la respuesta de la consellera, que incluso "insinúa que volverán a subir" los impuestos.