La Comissió Europea nomena a un edil de Quart de Poblet (València) ambaixador del Pacte Europeu pel Clima

Aquesta administració ha detallat que únicament "quaranta-nou persones en tot el país han sigut triades per a liderar la difusió del Pacte Europeu pel Clima" i ha comentat que "la majoria dels ambaixadors són persones relacionades amb el municipalisme, el món empresarial, associacions o grups d'influència que són capaços de transmetre i convéncer la ciutadania de la necessitat immediata de canviar determinades accions que destrueixen el planeta".

Medina ha sigut seleccionat per la seua tasca contra el canvi climàtic i per les polítiques dutes a terme des de la seua delegació municipal per a aconseguir que la petjada que quede en herència per a les futures generacions no siga de carboni, ha explicat el consistori.

Així mateix, ha comentat que "totes les regidories" d'aquesta administració local "estan implicades en aquesta tasca" i ha destacat que la dirigida per Juan Medina ha contribuït especialment "al fet que Quart de Poblet siga una dels municipis d'Espanya amb més projectes en matèria de sostenibilitat".

Entre aquestes iniciatives està l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible (EDUSI) en favor d'un model de ciutat d'emissions reduïdes. En aquest sentit, una de les principals actuacions és la construcció de l'aparcament del Balcó del Turia, amb un pressupost de 2,4 milions d'euros dels quals el 50 per cent està finançat pel Feder, ha precisat el consistori.

Aquesta obra aprofita el desnivell existent per a crear dos altures. La seua coberta servirà d'àrea d'esplai per als propis vianants, una espècie d'Àgora amb un amfiteatre i jocs biosaludables. D'aquesta forma, es podrà estar passejant, assegut en un banc o jugant en el parc infantil mentre es gaudeix de la vista del Parc Fluvial del Turia, ha detallat l'administració local.

A més, ha agregat, aquesta infraestructura serà autosuficient gràcies a l'energia obtinguda de les plaques fotovoltaiques i comptarà amb un sistema de drenatge sostenible que filtra l'aigua de pluja al subsòl.

L'aparcament tindrà 226 places que se sumen a les 1.500 que ofereix l'Ajuntament de Quart de Poblet de forma gratuïta i que es distribueixen en huit estacionaments que envolten el municipi.

"L'objectiu és que tots els ciutadans puguen deixar el seu cotxe a menys de 700 metres de la seua casa a cost zero i que no s'entre al casc urbà amb el vehicle", ha apuntat Medina. A més, es fomenta també que la ciutadania es desplace a peu, patinet o amb bicicleta. El consistori ha indicat que el 56 per cent de la població ja ho fa d'aquesta forma.