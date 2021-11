Denuncia que lleva desde octubre de 2019 a la espera de una operación de prótesis de cadera en el Hospital de Burgos

El afectado, que ha puesto los hechos en conocimiento de la Asociación El Defensor del Paciente, sostiene que ni siquiera le han avisado para el preoperatorio, por lo que el 18 de julio de 2021 presentó una reclamación en Atención al Paciente del citado centro hospitalario y, al no tener tampoco respuesta, hizo lo propio el día 24 de agosto de este mismo año ante la Delegación de Salud de Burgos.

Fue al día siguiente cuando recibió un escrito de Atención al Paciente justificando la demora de la intervención en la situación epidemiológica por el Covid-19, cuando el confinamiento se produjo seis meses después de su inclusión en lista de espera, censura el afectado a través de un comunicado recogido por Europa Press.

"Estamos a día 28 de septiembre y aún no hemos recibido respuesta alguna de la Gerencia de Salud de Área de Burgos, aunque han pasado más de 30 días", lamenta el apuntado en lista de espera, de ahí que, como último recurso, se haya puesto en contacto con la Asociación El Defensor del Paciente para dar cuenta de su situación.

"Este proceso tan largo me está acarreando muchos problemas. Ya no puedo andar más de diez minutos y me limita laboralmente: soy arquitecto y tengo que realizar frecuentes visitas de obra. Tengo tantos dolores que no puedo hacer vida normal y tengo 50 años. Noto claramente que tengo una pierna más larga que la otra por lo que ando ya con mucha cojera y dolor", advierte el afectado, quien deposita en el sistema público de salud un posible agravamiento de su dolencia por no haber sido tratado hasta ahora.