Kim Kardashian y Pete Davidson, ¿nueva pareja a la vista?

Es algo realmente increíble cómo Pete Davidson, a sus 27 años, no ha cesado de encadenar una novia tras otra y siendo todas ellas estrellas de fama mundial: Ariana Grande (con quien llegó a estar prometido), Kate Beckinsale, Margaret Qualley, Kaia Gerber... Acaba de cortar con quien ha sido su novia desde hacía algo más de un año, Phoebe Dynevor, protagonista de Los Bridgerton, y, sin embargo, ya ha encontrado otra lumbre a la arrimarse: ni más ni menos que Kim Kardashian, quien para más inri es muy fan de la serie de Netflix.

Ha ocurrido durante esta última celebración de Halloween. Ambas celebrities, recién solteras, han decidido pasar el día rodeados de amigos en un parque de atracciones de California, junto a Kourtney Kardashian y su futuro esposo, Travis Barker, quien es muy amigo de uno de los mejores amigos de Pete, el rapero Machine Gun Kelly. Así que todos juntos se acercaron a celebrar la festividad con risas y miedo a partes iguales.

Como iban con más personas se podría pensar que son parte del mismo grupo, pero lo que ha llamado la atención es que Kim Kardashian y Pete Davidson no solo se sentaban juntos sino que estuvieron agarrándose fuertemente de las manos en una montaña rusa acuática.

Podría ser fruto de la emoción, es cierto, como bien apunta el medio que ha sacado las imágenes, People. Y sin embargo, los vídeos y otras imágenes de la visita al parque temático dan cuenta de la complicidad y el buen rollo que existe entre el humorista y la influencer y empresaria de 41 años.

Esto no es nuevo, dado que ambos se conocen desde hace un tiempo y siempre han mostrado haber hecho buenas migas. No hay más que recordar que recientemente Kim Kardashian fue la anfitriona del Saturday Night Live, programa en el que trabaja Pete Davidson. Y, de hecho, tuvieron que hacer un sketch juntos en el que interpretaban a Aladdín y la princesa Jasmine... y se acababan dando un largo beso. Que sí, que puede que estuvieran actuando, pero no sería la primera vez que algo salta de dentro hacia fuera de las pantallas.

Por último, y aunque People asegure que por ahora son solamente amigos, la soltería de ambos y que tienen caracteres parejos pueden hacer que surja la chispa. Por ahora, Kim Kardashian ha viajado a Nueva York sin un motivo aparente. Y en La Gran Manzana vive Pete Davidson. El tiempo dirá si el 2021 acaba con un romance entre la jet set norteamericana.