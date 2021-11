Retencions de vora 30 quilòmetres en les principals vies d'accés a València

Així, els punts més conflictius s'estan registrant en l'A-7 amb dos quilòmetres a l'altura de Paterna, en sentit cap a la carretera de Barcelona, i altres quatre a Manises, en direcció també Barcelona, ja que s'ha tallat el carril esquerre per un accident.

Així mateix, en la CV-35, a l'altura de Sant Antoni de Benaixeve, hi ha retencions d'un quilòmetre cap a València i a Burjassot un altre quilòmetre; mentre que en la CV-31 en la Pista de Silla hi ha altres quatre quilòmetres.

Per la seua banda, en la V-21 cap a València hi ha tres quilòmetres de retencions a Alboraia, i altres dos en la CV-36 entre València i Picanya. En la V-30 hi ha quatre quilòmetres a Quart de Poblet direcció a la A-7 i de Xirivella al Port altres dos. Finalment, en la V-30 a Paterna es registra altres dos quilòmetres de trànsit lent i la N-220 altres dos.