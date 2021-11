L'EMT congela totes les seues tarifes per al pròxim any

Els usuaris dels autobusos de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València pagaran el mateix pels seus títols de viatge el pròxim any 2022. La companyia pública dependent de l'Ajuntament ha decidit congelar totes les seues tarifes de cara al pròxim exercici, una mesura que s'inclou en el projecte de pressupostos de l'empresa que el consell d'administració de l'entitat té previst aprovar demà dimecres.

D'aquesta manera, títols com el bitllet senzill (1,50 euros), el bonobús de 10 viatges (8,50 euros) o els abonaments propis de l'EMT (Bo Or, EMT Jove o EMT amb TU) mantindran els seus preus inalterats per cinqué any consecutiu, la qual cosa suposarà un alleujament davant l'increment generalitzat de preus vinculat a la llum i els carburants que ha disparat la inflació fins al 5,5%.

La intenció de l'empresa municipal passa per incentivar l'ús del transport públic en un context de recuperació gradual del passatge després de la pandèmia, que va afectar especialment els operadors de transport públic per la paralització de l'activitat.

Al començament d'octubre, l'EMT registrava entorn del 70% del nombre d'usuaris que tenia en l'escenari previ a la Covid-19, encara que amb un repartiment desigual per línies.

En aquesta línia, el projecte de pressupostos de la companyia municipal preveu consolidar aquesta reactivació amb una previsió d'ingressos per activitat de 41,7 milions d'euros, la qual cosa suposa un 34% més que en 2021. L'entitat té previst augmentar la plantilla en 2022 per a millorar les freqüències. De fet, aquest reforç de personal s'iniciarà aquest mes de novembre amb la incorporació d'una vintena de conductors.

La contractació de nou personal, juntament amb la pujada salarial del 2% prevista en els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) de 2022, farà que la inversió en personal cresca un 5%. Aquest increment també inclou la recuperació salarial de la plantilla després de les retallades de 2012 i l'aplicació de les mesures del conveni col·lectiu. A més, també preveu incrementar en 2022 els ingressos de l'aparcament Centre Històric-Mercat Central, gestionat per l'empresa des de la seua obertura.

Quant a l'aportació municipal, serà de 74 milions d'euros, incloent els 13,6 milions de l'Estat que l'Autoritat de Transport Metropolità de València haurà de transferir a l'empresa municipal.

El president de l'EMT, Giuseppe Grezzi, ha destacat que aquests pressupostos «pretenen consolidar la recuperació de la demanda iniciada enguany amb la ferma aposta pel transport públic del Govern municipal, deixant arrere els 54 i 55 milions d'euros que s'aportaven en els anys 2012- 2015». A més, destaca que per a oferir a la ciutadania «un servei públic de qualitat, mantindrem les tarifes per a fer costat a les persones que continuen patint l'impacte de la pandèmia».

L'empresa municipal té previst continuar avançant en el seu pla d'inversions amb 50 milions d'euros, que inclouen els projectes que seran finançats pels fons europeus Next Generation EU. Entre ells figuren l'adquisició d'una vintena d'autobusos elèctrics i l'electrificació de la cotxera, així com la renovació de la infraestructura de ticketing amb la introducció de nous mètodes de pagament.

Els preus dels títols en 2022

TÍTOLS NO PERSONALITZATS

Bitllet senzill / EMTicket. Costa 1,50 euros. El primer permet un viatge sense transbords. En el segon cas, que s'adquireix via app, no hi ha límit de transbords durant una hora.

Bonobús. Continuarà costant 8,50 euros per a 10 viatges en la xarxa d'EMT. Cada viatge permet transbords il·limitats durant 1 hora entre busos de l'EMT.

T1 / T2 /T3. Viatges sense límits per a 1 persona durant 1, 2, o 3 dies per 4, 6,70 i 9,70 euros. Recomanada per a turistes.

TÍTOLS PERSONALITZATS

Bo Or. Bo anual sense límit d'ús per 20 euros per a jubilats, pensionistes i discapacitats.

EMT Jove. Abonament mensual per a menors de 30 anys per 25 euros.

EMT amb TU. Abonament anual per a persones i les seues famílies amb rendes baixes i empadronades a València. Targeta: 3 euros.