Nueva expulsión en 'MasterChef Celebrity 6': "No me saquéis papada en mi última entrevista"

La 1 celebró el Día de los Santos emitiendo una nueva entrega de MasterChef Celebrity 6. La gala fue la última como concursante para Eduardo Navarrete, pues el exaprendiz de Maestros de la costura se despidió definitivamente del talent culinario.

Fue un pollo elipse cocinado con varios fallos lo que le costó su paso por el programa, una elaboración calificada como "fallida" por Pepe Rodríguez a la hora de probarla. El plato no podía tener más de 600 calorías, algo que ni el expulsado ni su compañero favorito, Arkano, cumplieron, estando estos dos en la cuerda floja al final del programa.

Sin embargo, para el joven, haber llegado hasta ese punto fue digno de celebración. "No me voy con pena, porque estoy satisfecho. Haber echado a Terelu Campos, a Victoria Abril... ni en mis sueños. Eso sí, he sido un sinvergüenza, pero es que soy así. No puedo fingir lo contrario", dijo al conocer la noticia en la entrevista con Rodríguez.

Eso sí, no sin antes mostrar su preocupación por si le salía papada en su momento estelar, evidenciando lo coqueto que es hasta el final. Miki Nadal destacó que el mejor diseño del joven era su personalidad, y Verónica Forqué presumió de haberle preguntado varios trajes.

"Qué nervios, es mi última entrevista, por favor no me saquéis con papada que esto es lo que luego se va a ver más de mí" #MCCelebrity pic.twitter.com/vmDBxlez47 — MasterChef (@MasterChef_es) November 2, 2021

"Yo aquí me he hecho mi agosto, he arrasado. Y eso que yo pensaba que la gente ya se había olvidado de mí"... reflexionó Navarrete. Pero no todo fueron palabras bonitas en su despedida, pues durante la valoración de su plato, el diseñador tuvo un encontronazo con Rodríguez, que le espetó que su actitud estaba siendo irrespetuosa.