Almodóvar explica en 'El hormiguero' su 'agradecimiento eterno' en los Oscar y su enfrentamiento con Harvey Weinstein

En el año 2000, Pedro Almodóvar consiguió con la película Todo sobre mi madre entrar en la historia del cine español al convertirse en el primer filme nacional en ganar tanto el Oscar como el Globo de Oro a la Mejor película extranjera –entre otros galardones-.

El director visitó este lunes El hormiguero y comentó con Pablo Motos todo lo que sucedió la noche de la entrega de los premios estadounidenses, sus curiosidades que todavía son recordadas y un desconocido enfrentamiento con el productor de cine Harvey Weinstein.

"Diste un agradecimiento eterno que no acababa nunca, diciendo todos los santos a los que tus hermanas les ponían velas", señaló el presentador. El invitado se defendió: "No fue eterno y te lo voy a explicar".

"No sabía que me daban 45 segundos solo para agradecer el premio. A los 40 te ponen una música que significa que termines, pero al estar sordo, no oía la música, y vi como Antonio Banderas me arrastraba, literalmente, por el escenario", recordó.

También comentó que "tenía enfrente, en la primera fila, al que en ese momento era el productor y distribuidor más importante y que ahora está en la cárcel, Harvey Weinstein, que se caracterizaba en que sus campañas para los Oscar eran descomunales, más de lo que costaba la película".

"Le dije que ese era el modo en que mis hermanas hacían campaña de mi película para los Oscar, encendiéndole velas a una serie de santos en los que ellas creen. Dije la lista con todos y a la gente le sorprendió porque no soy creyente, pero creo en mis hermanas", comentó el director.

Pedro Almodóvar, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Y explicó que "estaba tratando de darle una lección 'a la española' de como se hacía una campaña para ganar el Oscar a un hombre que se gastaba millones. Creo que ni él ni nadie lo entendió". Motos exclamó: "¡Me encanta esta historia!".

"Cuando empecé a leer los periódicos españoles me entró una sensación de ridículo... hasta Umbral le dedicó una columna a mi discurso tronchándose. Durante unos años tuve que soportar que la gente se meara de mi discurso y nunca pude explicarlo", aseguró el invitado.

Pero no podía faltar el grito de Penélope Cruz: "Llevada por el entusiasmo y el amor que me tiene no dijo nada el nombre de la película ni nada, solo gritó: ¡Pedro! Y soy muy tímido, me da mucho apuro que alguien me grite eso por la calle y lo he tenido que soportar unos 10 años".