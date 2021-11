Ana Milán cuenta en 'La Roca' que un partido que "prometía ser centro" la tentó para formar parte de sus listas

La actriz Ana Milán acudió este domingo a La Roca, el nuevo programa de Nuria Roca en las tardes de laSexta, y ofreció una sincera entrevista en la que, como de costumbre, no tuvo pelos en la lengua.

La intérprete se atrevió incluso a hablar de los políticos, de los cuales opinó que tienen "malas formas" y, con ello, están consiguiendo "separar a un pueblo" que "cada vez se insulta con mayor facilidad".

"¿Sabes lo que deberíamos hacer? No pagarles porque ahora mismo la política no va sobre el pueblo. Actualmente la política va sobre ellos. No va de solucionar los problemas del pueblo. Y a mí esto me preocupa", declaró. "Yo he vivido en una España cuyos Gobiernos, de ambos lados, se preocupaban por el pueblo y ahora mismo esto no está sucediendo".

Sus respuestas provocaron que se creara un hashtag en Twitter, #AnaMilánForPresident, pero ella aseguró que no querría serlo. "Yo es que ahora mismo no tengo tiempo. Además, yo no quiero ser presidenta, yo quiero ser alcaldesa. Pondría Madrid...", respondió.

"Me lo han ofrecido, pero me parece una irresponsabilidad aceptarlo porque hay que estar muy preparado para ello", desveló de repente. "A mí me parece que es importante estar preparado y yo desde luego cuando me lo ofrecieron no me sentía preparada".

Entonces, Nuria Roca, muy asombrada, quiso saber más información sobre esta sorprendente revelación: "¿De un lado o de otro?". "Del centro. Prometía ser centro. Ha quedado clarísimo, ¿no? Prometía ser centro y no lo fue", contestó, sin dar el nombre pero parece que revelando que podría ser Ciudadanos.